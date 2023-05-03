应聘者在翻阅招聘资料。

贾 智摄（人民视觉）

地处云贵高原的贵州，在迈向高质量发展的新征程上，比以往任何时候都渴望人才。如今，全省围绕“四新”主攻“四化”，以举办人才博览会为契机大力招才引智，聚焦大数据等产业吸引高端人才，并积极扶持返乡创业人员助力乡村振兴，努力从人才“洼地”攀上引才“高地”，多措并举为地区经济社会发展打造人才“蓄水池”。

发展新兴产业吸引“贵漂”

作为国家级大数据综合试验区的贵州省，近年来大数据产业发展方兴未艾，围绕数据“聚通用”逐渐形成多元新兴产业体系，不仅推动地区发展，也不断吸引“贵漂”来此创业就业。

清华大学在读博士杨灵运是众多“贵漂”之一。“到贵阳创业就是看重贵州大数据产业发展前景，大数据企业享受了不少优惠政策。”杨灵运说，公司打造的“贵州工业云”平台，为贵州传统企业转型升级解决“痛点”问题。

目前，杨灵运所负责的贵州航天云网科技有限公司已成长为国家级专精特新“小巨人”企业，也吸引了不少高端技术人才成为“贵漂”，并累计为公司创造近20亿元营收。

从“中国数谷”到“东数西算”国家算力枢纽节点之一，贵州正加快培育数据中心、终端智能、数据应用三个千亿级产业集群。贵州省委组织部副部长王瑞军说，全省坚持聚焦服务主战略主定位，以人才需求为导向，不断提升招才引智实效性。

今年2月，贵州省围绕高质量发展目标出台政策，为引进领军人才、拔尖人才和优秀人才提供了有力支持。同时，全省今年计划在推动贵阳大数据科创城创建中聚集相关企业800户以上、人才2万人以上。

“雁归兴贵”助力返乡创业

在贵州省黔南布依族苗族自治州独山县百泉镇百泉湖村的一处荒山上，一年前种下的油桐种子已长成绿油油的小树。这是杨安仁返乡创业发展的特色种植产业，在全县已栽种油桐达1.2万亩，其中挂果的有3000亩。

“目前桐油市场价高，且供不应求，每亩油桐产值有1万余元。”他说，村民不仅可以在基地务工，还能以土地入股的方式获得分红。

这些年，杨安仁在当地政府的大力支持下成立了贵州鸿发生态农业科技有限责任公司。他和团队借助相关科研支持政策攻克了油桐枯萎病、产量低等行业难题，还利用产业项目资金带动独山县近2000户群众就业增收。

为助力乡村振兴，贵州大力实施“雁归兴贵”工程，围绕发展乡村产业吸纳农民工就业、引导返乡创业带动就业、加强返乡创业载体建设等进行扶持，计划在“十四五”期间引导100万人次农民工返乡创业就业。

毕节市人力资源和社会保障局副局长王孕秋说，“雁归兴贵”工程不仅为乡村振兴注入人才动力，也培育了不少优势产业，不断激发乡村振兴新活力。

“留人计划”促进青年就业

当前，第十一届贵州人才博览会正在举办。贵州师范大学的应届毕业生龙胜楼一大早就来到贵阳市一处大型供需双选会现场了解企业招聘情况。

“我的专业和环境修复相关，这在注重生态环境保护的贵州应用很广泛。”龙胜楼说，他参加这次双选会也能感受到政府为帮助年轻人就业创造了很多条件。

2023年贵州全省有高校毕业生27.4万人，毕业生规模再创近年新高。为此，贵州积极采取有力措施促就业。

贵阳市人民政府副市长龙丛说，贵阳贵安紧紧围绕“强省会”行动目标，把人才资源开发放在最优先位置，以超常规举措推进人才“引、育、用、留”四大工程，奋力构筑人才“高地”。

2022年以来，贵阳贵安深入推进“筑人才·强省会”在黔高校毕业生就业创业行动，邀请高校书记校长“访企拓岗”，深情挽留在黔高校毕业生，持续为毕业生送岗位、送政策、送服务。2022年，贵阳市吸引超过10万名高校毕业生留下来，不断推动人才大汇聚。

贵州医科大学招生就业处处长张红霞说，学校将进一步用好“强省会”人才政策促进青年学生就业，让更多毕业生留在贵州，服务贵州，为地区经济社会发展，尤其为医疗事业培育人才、增添活力。

（据新华社电 记者骆飞、李凡、相文昊）

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