人民网北京4月25日电 （记者李依环）近日，江南大学经典文化传播系列“在江南谈诗”正式开讲。活动以线上线下相结合的方式举办，近200名师生现场聆听。此次活动也是江南大学第二十届读书文化节项目之一，旨在带领师生与读者近距离谈诗论文品经典，讲好中国故事，为传承和弘扬中华优秀传统文化贡献江南智慧。

据悉，“在江南谈诗”是由江南大学党委宣传部、融媒体中心，人文学院，国家大学生文化素质教育基地共同主办的师生共读文学经典系列活动，首期由该校人文学院教师黄晓丹开讲。启动仪式上，一曲《青玉案·元夕》的吟唱拉开序幕，活动策划人、江南大学人文学院教授张春梅介绍了“在江南谈诗”的构想与寄望。

据介绍，“在江南谈诗”不局限于诗，而取诗学或诗艺之义，以一首诗、一个片段、一个细节或一个故事为核心，从小处着手，开启经典的大境界，力求做到“简约而不简单”。在形式上，用充满生命体验的阅读，融合歌曲、书法、绘画等多种艺术形式，融汇阅读者亲近诗性的美好心灵。