人民网北京4月19日电 以“大道致远，知行合一”为主题的第七届全国高等学校外语教育改革与发展高端论坛日前在北京举办。会议期间，北京外国语大学校长杨丹接受了人民网专访，就外语教育数字化、外语人才自主培养、如何构建有中国特色的国际传播话语体系等问题发表了自己的看法。

北京外国语大学校长杨丹接受采访。人民网记者 张力洋摄

“本届论坛，我最关注的是‘教育强国、外语何为’的问题，”杨丹表示，外语界的一个重要使命是推动中国各行业的国际化发展，成为连接中外的桥梁，让中国更好地走向世界，让世界更好地理解中国，“我们需要重塑外语教育新格局，推动语言和科技的深度交叉融合，在全球平台上思考育人体系的创新发展。”

在谈到外语教育数字化时，杨丹指出，数字教育、智慧教育是未来发展的时代潮流，外语院校应该在数字教育领域进行长期的谋划和系统的思考。目前，北京外国语大学正在积极推进全球语言服务平台的建设，搭建一个集语言教育、语言服务、语言研究和语言保护四项功能于一体的权威、开放、公益性平台，为全球外语学习者、使用者提供服务。

“我把它称为外语界的‘滴滴打车’”，杨丹介绍说，全球语言服务平台能够汇聚需求、整合供给、供需对接、信息对称，并以5个A（Any One、Any Time、Any Where、Any Way、Any Language）为目标，响应各类的外语需求，为提高外语资源服务中国式现代化，推动中国走向世界，提供重要的基础支撑。

面对人才自主培养的相关问题，杨丹表示，北京外国语大学坚持以“语通中外、道济天下”为办学使命，培养有家国情怀、有全球视野、有专业本领的复合型人才。杨丹指出，外语学校推动自主知识体系创新，必须发挥语种覆盖的优势，在跨文化的比较中形成平视世界的知识体系。他介绍，目前北京外国语大学获批开设101个语种，覆盖181个建交国，并提出了包含通用语“卓越计划”和非通用语“振兴计划”在内的“101计划”，积极布局全球语言、全球文化、全球治理三个重要领域，构建北京外国语大学发展新格局。

针对目前我国国际传播面临的机遇和挑战，杨丹认为，中国的发展以及中国和世界的互动方式，正在发生剧烈变化。我国国际传播面临着知识体系创新、渠道设施建设、话语体系重建以及人才培养体系如何响应需求等问题。构建有中国特色的国际传播话语体系，对内应充分整合学科资源，各高校、各行业协同创新，跨越“五度”的难题，即全球覆盖的广度、长期研究的深度、学科交叉的强度、需求响应的速度和交叉印证的精度；对外应整合全球资源，充分利用“四外”，即外语、外嘴、外脑、外媒传播中国声音，讲好中国故事。

杨丹表示，世界需要新时代的中国的世界观、世界的中国观和未来的全球观，而塑造“三观”，需要推动“三国”，即区域国别、国际组织和国际传播工作。在“三国”的布局中，区域国别学可以为国际传播提供对象感，实现全球传播、分众传播、分区传播，同时，国际组织可以提供连接各区域国别了解世界认知的通道，三者之间是“点、线、面”的关系，需要进行统筹谋划、系统思考和科学推进。

“国际传播的核心是以人影响人”，杨丹介绍，北京外国语大学提出了“一千个人行走一百个国家”的“千人百国”全球实践计划，他希望，未来可以实现“万人百国”，整合全国志愿者一起参与全球实践活动，让中国和世界的互动发生在不同城市、不同场合，实现更加紧密的连接，“这是讲好中国故事的必然要求”。

“中国学子要走向世界，同时，我们也盛情邀请全球各界精英到中国来，看一看立体、全面、真实、鲜活的中国。”杨丹说。

策划：孙竞

采写：秦迪、实习生余睿婕

视频：张力洋、郑嘉豪

(责编：李依环、熊旭)