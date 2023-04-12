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北京呼家楼中心小学：把“爱目”的意识深种心底

2023年04月12日10:38 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京4月12日电 （记者郝孟佳）今天，“家行动”公益PDC第一季暨“爱目行动”第九季北京站开幕式在北京市朝阳区呼家楼中心小学举行。北京市朝阳区呼家楼中心小学校长马骏在讲话中表示，希望通过PDC项目帮助学生从课堂走向生活，从学校走向社会，让孩子们通过项目体验，激发学习兴趣，对家庭和社会产生更深刻的认识。

“家行动”公益PDC第一季暨“爱目行动”第九季北京站开幕式。人民网记者 郝孟佳 摄

“花时间做项目和孩子们升学的硬性要求并不冲突。我们发现，经历过PDC项目训练的孩子，在毕业后的学习过程中依然能表现出非常强的综合素质，创新能力明显增强，学习新事物、展现自我的能力也有所提高。”马骏认为，中国的教育已经逐渐开始注重培养学生的创新性，而教育育人的最终目的，就是让孩子们追寻幸福的生活。

据了解，PDC项目，即"Project（项目）、Driven（驱动）、Creation（生成）”，该项目旨在驱动学生的欲望和兴趣、实践和体验、思维和意识，通过驱动生成学生的经验与技能、素养与情感、态度与价值。

“今年是学校实施PDC项目的第九年。目前，学校已经形成了颇具规模的PDC项目群，在全球范围内也形成了包括英国、芬兰、美国等学校和教育组织在内的PDC国际教育联盟。”马骏介绍，呼家楼中心小学的每一个周二下午是固定的PDC项目实践时间，孩子们根据项目课程体系，进行不同的项目研究。“每个年龄阶段的孩子都有适合的项目，比如，三年级的孩子们曾经在学校办过诚信超市，孩子们从进货、选品、售卖、购买一系列流程中学习开办超市的商业流程。”马骏提到，在PDC项目实施过程中，老师和家长们都惊喜地发现，学生们的创造力远远超出他们的想象。

此次“爱目行动”正是PDC项目与公益活动的融合。据介绍，本次活动由学校的中高年级学生通过相关知识学习、志愿服务、提交报告、进行评价等环节，为呼家楼中心小学5000多名学生进行视力建档筛查。

在采访中，马骏告诉记者，学生们将通过互相检测视力的方式，将同学们的视力状况进行数据收集、分析，最终形成研究报告，并以这样的方式学习爱眼、护眼、预防近视的知识，通过“自己做公益”把“爱目”的意识深种心底。

“未来，学校将把公益活动继续延伸，组织同学们走向家庭、走向社区，开展爱老敬老活动、社区环保活动，让每一位学生都有机会做志愿者，增强学生们做公益的意识，提高学生们做公益的能力，为社会承担一份责任，让社会更加美好。”马骏说。

(责编：李依环、孙竞)

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