人民网重庆4月7日电 （许珺、姚於）经教育部批准，由中国科学技术协会、重庆市人民政府指导，中国高等教育学会主办的第58·59届中国高等教育博览会（下称“高博会”），将于4月8日至10日在重庆国际博览中心举办。4月7日，高博会新闻发布会在重庆市教委举行，通报介绍了相关情况。

据了解，中国高等教育博览会始创于1992年，历经31年57届，走过19个省、市、自治区，已成为全国高等教育领域规模最大、影响力最广泛的综合性品牌博览会之一。过去十年中，高博会涵盖了50000余家企业，累积展览展示面积约94万平米，近30000个展位，参展参会近300万人次；涵盖全国2000余所高校，累计举办高端学术会议论坛活动300余场，专题报告2000余场，与会专家和会议观众50万余人。2015年，高博会入选“商务部引导支持展会”，2017年起连续5年获评中国会展品牌展览会。

本届高博会的主题是“校地聚合·产教融合：高质量发展”，将推出高新装备展览展示、高水平会议论坛、信息化及高端成果发布三大板块。本届高博会展览展示面积12万余平米，参会企业万余家，参会高校达1500余所，专家学者千余名，预计线下参会观众将超13万人次。

展示国内外高新技术企业产品

110所高校办学成就亮相

中国高等教育学会副会长、秘书长姜恩来介绍，本次高博会在高新装备展览展示方面，设置了传统六大展区和新增四大专区。

传统六大展区包括实验室及科研仪器设备类，信息化及智慧教育类，实训及机电类，医学教育及健康类，后勤及平安校园类和体育设施及用品类六个类别。展会将展示国内外高新技术企业的产品，包括中国电信、创维、长虹在内的世界五百强企业，新华三、大疆、希沃、鸿合、奥威亚、海信等教育板块信息化的头部企业，以及海尔生物、新华医疗、舜禹、澳柯玛等生产教学仪器的领军企业。展示产品涵盖人工智能系统、自动驾驶、AI芯片、智能机器人、智慧实验室、高端电子元器件等多个领域。

新增四大专区包括高校专区、就业专区、竞赛专区和城市专区，展览展示面积共计近5万平米。其中，高校专区集中展示全国28个省（市、自治区）的110所高校办学成就，其中还设置了“数字思政”“劳动教育”“高教培训”三个特色板块，展示高校在数字思政、劳动教育方面的特色成果，以及我国高等教育培训领域最新成就。

就业专区开设2023高校（西南地区）毕业生人才招聘会，线上线下共有1万余家企业提供10万个就业岗位；竞赛专区集中展示100项全国高水平学科竞赛成果，展示十年来全国高校竞赛发展成就和特色；城市专区以“新时代 新征程 新重庆 新高教”为主题，展示重庆十年来高等教育、科技创新、人才培养高质量发展成果。

高水平会议论坛开启“头脑风暴”

众多信息化及高端成果发布

本届高博会将聚焦教育改革、科技创新、人才培养三大主题，包括“高等教育创新发展暨第三届大学校长论坛”“第三届中国城市与高校发展大会”“第六届中国高等工程教育大会”“第六届高校实验室建设与发展论坛”“第三届云端教学发展大会”“2023高校产教融合论坛”“科技赋能教育系列报告活动”等80余场会议论坛，为观众带来前沿的、高端的、内容丰富的学术盛宴。

同时，信息化及高端成果发布也将是本次会议的重要主题。据了解，“云上高博会”平台将开展教育行业企业线上展、高校科技创新成果线上展、大学生创新创业项目线上展等展示活动。聚焦人才培养、科技成果、高新产品成果发布，解读《全国普通高校教师教学发展指数（2022版）》《全国普通高校大学生竞赛分析报告（2022版）》，展示企业新产品、核心技术等。

推动高校科技成果走向市场

助力西南地区高等教育人才创新培养

“高校作为科技成果的重要产地，应积极将科技成果转化为可利用、可生产、有价值的技术产品，进而提升科技成果的经济效益和社会效益。”中国高等教育学会副会长、教育部高等教育司原司长张大良介绍，本届高博会聚焦坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位，将召开“第二届科创中国·高等学校技术交易大会”，包括主论坛及三大产业分论坛，其中主论坛将组织意向合作的校企、校地合作项目现场签订合作协议，同时邀请各大专家就高校科技创新作主题报告，助力高校成果转化及产业创新发展。

重庆市委教育工委委员，市教委副主任李劲渝介绍，本届高博会聚焦人才作为第一资源的重要地位，还将着力推进高博会“伙伴城市”的引智工作，旨在为重庆吸纳更多高水平科技人才，助力西南地区高等教育人才创新培养。将举办“首届西南地区高等教育对外开放发展大会”“新时代国际学生教育高质量发展论坛”等活动，分享高等教育对外开放的有益经验，展示新时代国际学生教育发展成果。

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