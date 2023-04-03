人民网北京4月3日电 （记者王鑫）为深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于教育的重要论述，深化产教融合、校企合作，加强职业院校“双师型”教师队伍建设，近日，全国职业教育教师企业实践基地建设推进会在上海举行。

推进会总结了企业实践基地工作进展，交流了典型经验做法，对推进教师企业实践工作进行了深入研讨与部署，并组织与会人员赴首批企业实践基地-中国宝武钢铁集团实地参观教师实践现场。会议强调进一步发挥企业在“双师型”教师队伍建设中的重要作用，要畅通校企沟通渠道，搭建组网融通的教师企业实践平台；要建立人才双向交流机制，完善兼职教师管理办法，探索建立产业导师特聘制度；要加强基地规范化管理，积极推动校企合作的政策红利落实落地。

2019年以来，为进一步完善职业教育教师企业实践体系，教育部会同工信部、国资委等部门，先后确定并公布了两批202家央企、国企和大型民企等企业为全国职业教育教师企业实践基地，通过组织技能培训、提供岗位实践、设置科研攻关项目等，让教师深入了解企业生产的组织方式、工艺流程、产业发展趋势，熟悉企业岗位职责、操作规范、技能要求，校企共同打造产教联合体，形成了产教深度融合良好生态。

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全国职业教育教师企业实践基地负责同志、工信部、国资委相关司局和部分地方教育工作部门有关同志200余人线下参加会议。教育部相关司局和直属事业单位负责同志参加会议。

(责编：林露、熊旭)