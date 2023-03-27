近日，以“大平台 大实践 大思政”为主题的第三届全国思想政治理论课教学论坛在武汉大学举行。

论坛开幕式（主办方供图）

开幕式上，武汉大学党委书记黄泰岩、教育部社科司副司长宋凌云出席并致辞。开幕式后举行的“武汉大学‘大思政课’实践教学基地”授牌仪式和思政课特聘教师证书颁发仪式上，黄泰岩和教育部高校思政课总教指委主任委员、中国人民大学原党委书记靳诺向校内外基地代表授牌，宋凌云向七位特聘教师颁发证书，辛亥革命博物院院长魏德勋代表基地共建单位发言。教育部高校思政课总教指委主任委员、武汉大学党委副书记沈壮海主持开幕式。

黄泰岩介绍说，武大在学校党委统一领导下，以促进思政课提质增效为目标追求，以实现思政课教学资源要素有效汇集、深度融合为关键路径，探索形成了新时代高校思政课“五融合”教学模式，即推进学科建设与课程教学、思政课“教”与“学”、思政课线上教学与线下教学、思政小课堂与社会大课堂、思政课程与课程思政深度融合，有效增强了课程教学的学理性、针对性、亲和力、现实感、协同性。他强调，高校全面推进“大思政课”建设，还要建设社会实践的“大课堂”，搭建资源汇聚的“大平台”，建好专兼结合的“大师资”。

宋凌云指出，要把开好讲好“习近平新时代中国特色社会主义思想概论”课作为当前工作的“重中之重”，用好统一课件，加强集体备课，注重听课检查和过程管理，不断提升教学效果；要以实践教学为重点，全面推进“大思政课”综合改革，着力破解难题瓶颈，建立健全长效机制，推动思政小课堂与社会大课堂深度结合；要以衔接协同为关键，统筹推进大中小学思政课一体化，在不同学段思政课课程贯通、教材联通、教学融通、队伍打通、资源互通上下功夫、出实招、见成效；要加大培养培训力度，组织开展理论辅导、教法指导、“四史”教育等专题培训，帮助思政课教师夯实理论功底，提高历史素养，提升教学水平。

在主旨报告环节，多位教育部高校思政课教学指导咨询委员会、教学指导委员会总教指委和分教指委成员、高校党委书记作了报告。靳诺表示，在强国建设、民族复兴新征程上深化“大思政课”建设、推进“大思政课”综合改革，首要任务是要学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想，根本目标在于提升思政课的立德树人成效，有效动力是激发教与学两方面的积极性，关键因素在于学校与社会的联动融合。总教指委主任委员、东北师范大学原党委书记、思想政治教育研究中心主任杨晓慧认为，“大思政课”建设要强化顶层设计，构建“大思政”格局；要突出问题导向，注重理论与实践相融通；要注重协同育人，打造课程建设同心圆。

在大会发言环节，多位教育部高校思政课分教指委委员、高校马克思主义学院院长以及人民网相关负责同志发言,为全面推进“大思政课”建设提供新思路、新视角、新观点。

论坛还设置了三个分论坛，来自全国各高校的思政课教师和武汉大学思政课教师一起，围绕“理论教学与实践教学有机融合研究”“实践教学工作体系建设研究”“实践教学基地共建和实践教学多样化研究”展开研讨，为“大思政课”建设建言献策、贡献智慧。

本次论坛由教育部社会科学司指导，教育部高等学校思想政治理论课教学指导委员会和武汉大学共同主办，马克思主义理论与中国实践湖北省协同创新中心和武汉大学马克思主义学院承办。教育部高校思政课教学指导咨询委员会和教学指导委员会成员、全国重点马克思主义学院及有关高校马克思主义学院院长、武汉大学“大思政课”实践教学基地共建单位代表、高校思政课教师代表等多位嘉宾参加了此次论坛。（付克新 林露）

(责编：王鑫、熊旭)