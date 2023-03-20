原标题：2023年大中城市联合招聘高校毕业生春季专场启动

新华社北京3月19日电（记者姜琳、刘巍巍）由人力资源和社会保障部主办的大中城市联合招聘高校毕业生春季专场活动于3月19日启动。活动将持续到5月26日，面向2023届及往届未就业高校毕业生，广泛动员各类用人单位和人力资源服务机构参与，灵活、密集组织各种规模的专业化、精准化、定制式现场招聘会。

据人社部所属全国人才流动中心相关负责人介绍，活动将重点发动企业进校园招聘；同时在高校集中、毕业生数量多、就业压力大的城市以及中西部地区，举办跨区域巡回招聘会，为当地高校毕业生提供更多就业机会；此外还会陆续推出行业性、区域性线上专场招聘，多频次举办直播带岗、企业云宣讲等活动。

3月19日至29日首期专场推出67场特色服务活动，包括19场线下专场招聘会，8场跨区域巡回招聘会，制造业、医药卫生、互联网、电力新能源、跨境电商、海南自贸区等26场不同行业、区域线上专场招聘会，9场直播带岗活动以及4场就业指导直播和1场政策宣讲直播。

高校毕业生和用人单位可通过中国国家人才网大中城市联合招聘活动主会场页面（http://dzcs.newjobs.com.cn/），查询相关信息并参与各类专场服务活动。

(责编：李依环、熊旭)