人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

教育部、中消协将开展校外培训“平安消费”专项行动

2023年03月13日17:47 | 来源：人民网-教育频道
小字号

人民网北京3月13日电 （记者李依环）2022年，一些学生家长在校外培训机构捆绑销售、充值赠送等促销手段的诱导下，超时段、超限额支付培训费用，带来“卷钱跑路”“退费难”风险，全国消协组织受理教育培训服务投诉近7万件，高居服务类第三位。对此，教育部、中国消费者协会提醒广大家长和学生，要理性看待校外培训，理性选择培训机构，理性支付培训费用。

记者了解到，2023年，教育部、中国消费者协会将会同相关部门开展校外培训“平安消费”专项行动，进一步规范培训收费行为、强化校外培训预收费资金监管、加快校外培训消费纠纷化解、加强消费教育指导、严肃查处学科类“隐形变异”培训，切实维护学生及家长合法权益。

据悉，一些校外培训机构未取得主管部门发放的行政许可，或以个人名义开展“一对一”“住家教师”“高端家政”等违规培训，这类培训既无资格资质、无质量保证，又存在极大安全隐患。为方便家长查询，教育部开通了全国校外教育培训监管与服务综合平台，家长可通过“校外培训家长端”APP，选择具备资格资质的校外培训机构。

教育部、中消协提醒广大学生家长，在缴纳培训费用前，要与校外培训机构签订由教育部和市场监管总局制定的《中小学生校外培训服务合同（示范文本）》（2021年修订版），特别要关注涉及课程、从业人员、费用的条款，明确约定退费情形、退费方式，同时索取正规发票并妥善保管。

同时，要理性支付培训费用。学生家长在支付培训费用时，不要支付超过3个月或60个课时的费用；非学科类培训一次支付不超过5000元限额的费用，避免退费纠纷和“卷钱跑路”风险。

此外，要警惕以“充值赠送”等方式诱导超时段、超限额收费。要注意缴费安全，通过全国校外教育培训监管与服务综合平台完成培训缴费，切勿通过转账或现金等方式将培训费用支付给除预收费资金监管账户以外的任何账户。

教育部、中消协提醒，要警惕机构虚假宣传。一些培训机构为获得最大客源、获取最大利益，刻意夸大宣传培训效果、培训成绩、从业人员力量。建议家长和学生“三思而后行”，实地考察培训机构的办学场所、从业人员力量、经营情况、设施设备等情况后，再做决定。

(责编：郝孟佳、熊旭)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部