今年全国两会，活跃着许多80后、90后代表委员的身影，他们把年轻人的声音带到北京人民大会堂，带来了青春的活力、蓬勃的朝气。

用青春作词，谱时代之歌，年轻的代表委员积极履职尽责，不断为推进中国式现代化贡献青春力量。

——编 者

杨登辉代表——

聚焦职业教育建言献策

本报记者 黄福特 贺林平

“能够当选全国人大代表，我深感荣幸，这也充分体现了党和国家对青年劳动技能人才的关爱和重视。”谈起当选的过程，广东省机械技师学院技能竞赛与师资培训科教师杨登辉代表难掩内心激动。

杨登辉是一名95后代表，曾获得第四十四届世界技能大赛冠军和全国青年岗位能手标兵称号。他初中毕业便从事技能学习，钻研数控铣技术。“几乎每天从早到晚都在学习，这种状态持续好几年”，夺冠的荣耀背后是无数个日夜的付出。如今，他留校担任教师，将自己的技能、比赛经验毫无保留地教给学生。

杨登辉代表说：“通过竞赛可以让更多人感受到职业技能的重要性，让社会更加认可和接纳职业教育，并提供更多的机会和支持，让广大青年能够凭借一技之长实现人生价值。”

课余时间，杨登辉代表经常与企业、学校进行沟通，抓住每一次实地调研的机会，深入了解企业在技能人才需求以及学校在技能人才培养方面的实际情况、存在困难和意见建议。

今年全国两会，杨登辉代表带来建议：加大对职业教育的支持与投入，培养更多高素质技能人才。“要真正吸引更多青年接受职业技能教育，就要推进产教融合、校企合作，促进教育链、人才链与产业链、创新链有效衔接。”杨登辉代表说，“希望政府、学校和企业能够共同建立培养平台，为学校技能人才的理论提升、企业技能人才的回炉再造提供更多机会。”

张雨霏代表——

促进青少年健康快乐成长

本报记者 孙龙飞

泳池里的一汪碧波，见证了中国游泳队运动员、奥运冠军张雨霏的高光时刻。走下领奖台，新当选为全国人大代表的那一刻，沉甸甸的责任感在她心里油然而生。“‘人民’二字重千钧。”张雨霏代表说，“我要在不断学习中增强履职能力，不辜负大家的期待。”

2021年东京奥运会上，张雨霏在短短80分钟内连夺两项冠军，她的青春风采闪耀赛场，拼搏豪情感动和激励了无数人。如今，怎样让我国竞技体育的优势促进校园体育发展，深化体教融合、促进青少年健康快乐成长，成为张雨霏代表十分关注的问题。

今年全国两会，张雨霏代表建议，通过政策引导，鼓励国家队和省队优秀运动员、教练员进校园、进社区，以集训营、冠军课等方式，播种体育“种子”、传授专业知识、提供专业体育指导。“以此加强青少年体育后备人才梯队建设，推动更多竞技体育成果全民共享。”张雨霏代表说。

她抓住休息的时间，向曾担任过人大代表的队友请教学习履职经验，走访调研学校体育课情况。大家的亲身经历、深刻感悟都被她一一记录。张雨霏代表感慨：“只有认真倾听来自一线的声音，才能发现真问题、提出好建议。”

“作为一名95后青年代表，我要努力做青年朋友的知心人、青年工作的热心人。”张雨霏代表说，在未来的履职中，自己将继续扎根基层，利用好各类传播手段和年轻人喜闻乐见的方式，紧密联系青年群众，让青春在加快建设体育强国的火热实践中绽放绚丽之花。

贺晗委员——

推动数字经济高质量发展

本报记者 王 瑨

今年全国两会，“数字经济”成为代表委员热议的话题。

“最近，中共中央、国务院印发的《数字中国建设整体布局规划》中提出，到2035年，数字化发展水平进入世界前列，数字中国建设取得重大成就。蓝图已绘就，我们要做的，就是一步一个脚印，扎扎实实干好自己的工作！”小组会议上，山西数据流量生态园董事长贺晗委员壮志满怀。

务实肯干，是他的鲜明特质。这位年轻的委员，带领着同样年轻的全国首家数据流量生态园，交上了一份亮眼答卷：成立两年多来，山西数据流量生态园成了年轻人创新创业的聚集地；园区大力培育的高质量轻资产产业集群，先后带动了8000余人就业。以“大学生数字创业基地”项目为例，大学生们可以充分利用园区产业资源，实现短视频制作、直播电商等数字创业项目落地。

作为新一届全国政协委员，贺晗深感责任重大。“我不仅要思考做好园区招商引资工作，更要聚焦全行业的发展，为推动数字经济高质量发展建言献策。”今年，贺晗委员提交了关于数字经济方面的提案，呼吁加速产业数字化。他建议挖掘数据背后的巨大生产力，为传统产业赋能，鼓励科技企业围绕算法模型开源、数据要素共享流通、智能算力集群建设等关键点进行长期投入，为产业数字化注入更强劲的动能。

“下一步，我们将对接北京、长三角及粤港澳大湾区数字企业，推动数字智造、数字能源等企业和项目落地，助力数字产业化、产业数字化生态发展。我期待与更多年轻人并肩奋斗。大有可为的新时代，年轻人必然大有作为。”贺晗委员成竹在胸。

卢丹代表——

继续做好这份“甜蜜事业”

本报记者 廖睿灵

穿着一身布依族服饰，带着一沓蜂糖李照片，拿着厚厚的调研报告——今年全国两会上，90后卢丹代表受到了不少关注。

卢丹代表是贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县六马镇致富村党支部书记。2018年，27岁的她刚任村党支部书记时，不少人心里直打鼓：20多岁的小姑娘，能干好吗？

“不仅能做，还要做好。”卢丹担任村党支部书记后的头等大事，就是研究如何把当地特色产业做优做强。六马镇属于亚热带低热河谷地带，是高品质水果的“天然果园”。但过去村里种植技术落后，水果种植未能形成规模，更别说打开外销之路。

找专家、查资料、外出学习调研……为了壮大特色产业，卢丹下足了功夫。掌握技术后，她又手把手教村民们怎么给蜂糖李剪枝拉枝、施肥浇灌、做好病虫害防治。现在，当地种出的蜂糖李果大味甜，成为知名水果品类。

今年春节前夕，得知自己当选全国人大代表，卢丹又马不停蹄地走村串巷、入户调研。经过走访，她发现 村民们最关心的仍是产业振兴。“我建议里提到的‘加强人才和技术支持’‘强化基础设施建设’，都是咱们致富村村民的共同心声。”卢丹代表说，“建议加大政策支持力度，将本地特色精品水果打造成知名公共品牌，更好地推动山地特色农业高质量发展。”

“今年政府工作报告多次提到乡村振兴，我更加坚定了做大蜂糖李产业的信心。回村以后，我得抓紧时间把两会精神分享给大家，和老乡们一起，继续做好这份‘甜蜜事业’。”卢丹代表说。

杨晖委员——

为青年创造更多就业机会

本报记者 靳 博

今年的政府工作报告中，“就业”一词成为高频词。如何才能更好服务青年群体、保障更多人就业增收？如何更好推动行业合规、稳定发展？这是云账户（天津）共享经济信息咨询有限公司董事长杨晖委员一直关注的问题。

随着互联网的发展，越来越多的自由职业者依靠自身技能，通过网络寻找更加多元化的就业机会。如何为新就业形态劳动者提供一条稳妥的增收渠道？云账户应运而生。杨晖委员带领的团队平均年龄只有29岁，他们以青年之力，为解决社会需求寻找良方。目前，公司累计为全国1.2万多家平台企业和7900多万名新就业形态劳动者提供灵活就业服务，其中大部分是青年群体。

在工作时，风里来雨里去的快递小哥、记录分享生活的视频创作者都是杨晖委员的调研对象。在调研中，他了解到，这些新就业形态劳动者受限于各种原因没有办理营业执照或者签订劳动合同，无法享受相关优惠政策、社保福利，其自身用工关系的身份认定也存在困难，这对劳动者权益保障的精准性、法律政策的适应性提出了更高要求。

“青年劳动者在新就业形态中只有依法受到保障，才能心无旁骛地干事创业。”杨晖委员说。今年全国两会，杨晖委员围绕完善新就业形态法治建设、促就业稳就业准备了4项提案。

“我将重点关注青年群体灵活就业和新就业形态劳动者的权益保障问题，努力为青年群体创造更多就业机会。”杨晖委员说。

《 人民日报 》（ 2023年03月13日 10 版）

(责编：孙竞、熊旭)