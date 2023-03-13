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加强托育服务 为年轻家长缓解后顾之忧

2023年03月13日08:50 | 来源：光明日报
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【有呼有应】

“0至3岁托育服务质量关系到孩子的终身发展，在个体成长的关键期，提供适宜的养育与教育支持，能为儿童终身发展打下更好的基础。”北京市北海幼儿园园长柳茹委员，带来了有关“加强0至3岁托育服务”的提案。

当前，我国托育服务处于什么状况？政府和社会各界该如何更好地帮助年轻人解除带娃的后顾之忧？记者就此采访了几位代表委员。

政府统筹 整合社会多种力量共同参与

据柳茹委员介绍，3岁以前婴幼儿神经系统发育迅速，“生命最初的1000天”对一个人的脑神经和其他机能的发育十分重要。我国现有0至3岁婴幼儿4200万左右。近年来，政府鼓励多元主体提供0至3岁婴幼儿早期教育服务，但在各类早期教育机构中这类儿童的实际入托率不足5%。

“现阶段，家庭承担着主要养育压力，工作与育儿冲突逐渐凸显，对托育服务需求强烈。”柳茹委员说。

“我国现有的托育机构中，部分存在收费不合理、教育质量不达标、从业人员专业技能不足等问题。”柳茹委员分析，一方面，虽然近年来我国出台了专门针对0至3岁婴幼儿托育服务的专项政策，但贯彻落实还有待加强；另一方面，托育机构教师专业性不强，科学的婴幼儿托育知识与方法有待完善，这些都制约着托育服务行业的发展。

依据现阶段国情，柳茹委员建议，大力发展普惠性早期教育机构，明确“政府统筹，整合社会多种力量共同参与”的发展思路。她建议，进一步挖掘托育服务资源。比如，支持“托幼一体化”建设，鼓励有条件的幼儿园向下延伸，开设托儿班解决入托难题；加速推动幼儿园与各类托育机构联动，提供早期教育先进理念、婴幼儿发展指南、早期教育案例、早期教育策略等智力支持，共享学前教育的有益经验与模式。教育部门可以联合妇联、卫生保健部门，指导高校、医院、幼儿园等相关机构及单位，依托社区构建0至3岁婴幼儿社区活动驿站，拓展游戏场地，提供就近就便的托育服务，携手构建儿童友好型社区。另外，丰富托育服务类型。盘活社会资源，吸引多种社会力量参与育儿支持体系，提供灵活多样的公共托育服务类型，如半日班、小时班、临时托、亲子活动、入户指导等。

核定编制总量 建立幼教培养补充机制

据了解，包括北京、上海在内的很多城市都在着力推进0至3岁婴幼儿托育服务，刚刚颁布的《北京市托育服务体系建设行动方案（2023—2025年）》明确提出，加快建设多元化托育服务供给体系和支撑保障体系。

“加快建设多元化托育服务体系，应着重提高托育机构的服务质量。目前影响托育服务质量的关键问题，是幼儿教师队伍建设与保障的短板还比较突出。”北京外国语大学党委书记王定华委员说。

王定华委员指出，国家层面尚未出台统一的公办幼儿园编制标准；与在编教师相比，编外聘用教师的工资水平普遍较低；一些地方还存在管理不规范、没有为教师缴纳养老及医疗保险等问题。这些短板成为影响队伍稳定和托育质量的隐患。

民革山西省委会副主委、晋中市人大常委会副主任辛琰代表建议：“尽快研究制定统一的幼儿园编制标准，可采取打通中小学、幼儿园编制使用，整合各类事业单位空闲编制，设立教育编制周转池等办法，统一核定幼儿园编制总量，并实行编制部门总量控制，教育部门统筹使用、动态调整。”

辛琰代表说，还应加快建立幼儿教师培养补充长效机制，扩大部属和各省公费师范生学前教育专业培养规模。同时，切实保障落实幼儿园教职工工资待遇，加大政府购买服务力度，努力实现与在编教师同工同酬。

（记者 陈鹏） 

(责编：孙竞、熊旭)

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