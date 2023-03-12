陈卫代表：加快培养复合型医学高层次人才

“面对疫情提出的新挑战，我国医学教育人才培养结构亟需优化，培养质量亟待提高，医药创新能力有待提升。”全国人大代表、中国工程院院士、江南大学校长陈卫在接受人民网记者专访时提出，面对新形势、新挑战，建议发挥“双一流”大学优势，加强医工交叉，加快复合型医学高层次人才培养。

全国人大代表、中国工程院院士、江南大学校长陈卫接受采访。江南大学供图

医学教育是卫生健康事业发展的重要基石。今年陈卫关注的重点议题中，多个与医学事业紧密相关。他表示，应当进一步发挥高校优势，紧紧围绕国家和区域重大战略需求，推进医学教育高质量发展。

目前，医学及其他学科门类下的交叉方向存在分布不平衡等问题。对此，陈卫认为，一是鼓励具有紧缺型医工交叉等方向的“双一流”高校，优先开展复合型高层次医学人才培养；二是要以具有医工交叉等优势的“双一流”大学为主体，扩大医学博士学位授权点自主设置范围，加强高校“新医科”建设力度；三是要鼓励“双一流”高校发挥综合型大学优势，完善复合型医学高层次人才培养体系。

“当前，我国慢性疾病患者人数不断增长，特医食品的需求日益攀升，但相关产业仍处于起步阶段，存在法规标准不完善、产业基础薄弱、专业人才缺乏等问题。”作为一名长期从事食品微生物学研究的科研工作者，陈卫建议，发挥相关高校和科研院所基础性和应用性的研究优势，形成产学研协同创新模式，促进人才、信息、技术等创新要素的聚集融合，提升特医食品的科技创新能力，夯实特医食品的行业基础。

谈到今年的政府工作报告中提出的“科技政策要聚焦自立自强”，陈卫建议，推动建立长三角、粤港澳两大区域多层面、常态化合作机制，鼓励地方开展先行先试，积极探索跨区域合作的实施路径。要在重点领域推动一批重点合作事项，推动两地高校、科研机构跨区域协同协作，开展重大科技联合攻关，合力突破一批“卡脖子”技术，组织产业链、供应链深度对接，联合打造优势产业集群。