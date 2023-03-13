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努力培养高端国际化人才

——访大连外国语大学党委副书记、校长刘宏代表

2023年03月13日08:53 | 来源：光明日报
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“今年的政府工作报告提出，推动高质量共建‘一带一路’。今年是共建‘一带一路’倡议提出十周年，其间中国已与151个国家和32个国际组织签署200余份共建‘一带一路’合作文件。作为推动构建人类命运共同体的重要实践平台，‘一带一路’为国际人才培养与合作创造了条件、搭建了桥梁。”大连外国语大学党委副书记、校长刘宏代表接受本报记者专访时表示。

“十年来，‘一带一路’不仅是和平之路、繁荣之路、开放之路、绿色之路、创新之路、文明之路，也是后疫情时代的合作之路、健康之路、复苏之路、增长之路；不仅为世界经济发展以及国际区域间的深度合作带来福音，也为中国高等教育人才培养、科技合作和文化交流等方面的发展提供了新的内在动力和外在机遇。”刘宏代表说。

十年间，大连外国语大学以国际化办学为特色，以人才培养为中心，为“一带一路”建设提供人才与智力支撑，努力绘就一幅出彩的教育画卷。刘宏代表表示：“我们要把爱国情、强国志、报国行自觉融入实现伟大梦想的奋斗之中，依托学校国际化办学平台‘走出去’，勇担时代重任，服务于国家对外开放战略、‘一带一路’建设、国际传播能力建设与文明交流互鉴，努力培养具有一流外语水平、广阔国际视野、深厚人文素养的高端国际化人才。”

刘宏代表强调，大连外国语大学主动融入国际学术环境，加强区域国别研究，精准对接和服务国家外交大局，先后成立了区域国别研究院、东北亚研究院、东北亚外交外事协同创新中心、中华文化海外传播研究中心；与辽宁省教育厅合作共建“一带一路”人文交流机制协同创新中心，与大连市发改委合作共建城市与区域发展研究院，成立东北地区首个国家语委科研机构——中国东北亚语言研究中心；与国外友好院校及驻华使领馆合作，围绕“一带一路”与区域国别智库建设，建立了7个区域和国别研究中心，并在教育部门备案，为共建“一带一路”提供智库支撑。2022年，学校举办了中国—中亚论坛教育分论坛、上海合作组织大学校长论坛，积极开拓教育合作新领域；今年，学校将继续推进与中亚国家的合作，筹备成立中国—中亚国家语言文化交流中心。

刘宏代表表示，大连外国语大学将继续坚持“请进来”与“走出去”并重的原则，不断拓展来华留学教育事业。学校目前接受来自世界50多个国家和地区的长短期各类留学生来校学习，其中“一带一路”沿线国家学生占比达63%，且人数连年增长，来华留学毕业生活跃在各国教育、政治、经济、外交、文化交流等领域，为促进中外人文交流、传播中华优秀文化、促进当地汉语教学、推动“一带一路”建设献策出力。

“十四五”期间，大连外国语大学确立了“全面建成东北亚区域特色鲜明的高水平应用型外国语大学”的战略目标，更加注重推动“一带一路”教育合作在东北亚地区的延伸和落地，全校师生积极服务大连、辽宁和东北的高质量发展，持续为地方经济社会繁荣发展贡献力量。刘宏代表说：“我们将始终秉持开放包容、互学互鉴的国际文化交流合作理念，为‘东亚文化之都’建设和辽宁深度参与东亚区域合作，提供理论支持、智库支撑和人才保障。”

面对时代大潮，刘宏代表对深化“一带一路”教育合作信心十足，“我们要着眼中国教育国际交流合作的顶层设计与宏观指导，在人才培养和科学研究方面为‘一带一路’建设设立更加务实的项目；依托各类国际合作平台，开展更多实质性合作，探索人才培养新模式，解决区域人才紧缺问题；大力发展国际中文教育，进一步搭建融产学研为一体的教育合作机制；加强数字化转型的设施资源、信息平台建设，发动数字化新引擎，为‘一带一路’教育合作供需两端协同持续发力赋能，推动中国教育以更加开放自信主动的姿态走向世界”。

（记者 吴琳）

(责编：孙竞、熊旭)

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