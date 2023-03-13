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构建新时代大学创新体系

——访中国科学院院士、中国石油大学（华东）校长郝芳代表

2023年03月13日08:52 | 来源：光明日报
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习近平总书记在考察调研胜利油田时强调“石油能源建设对我们国家意义重大，中国作为制造业大国，要发展实体经济，能源的饭碗必须端在自己手里”。中国科学院院士、中国石油大学（华东）校长郝芳代表接受本报记者专访时说，今年的政府工作报告提出，“加强重要能源、矿产资源国内勘探开发和增储上产”“加快前沿技术研发和应用推广”，如何以高质量的人才培养和高水平的科技创新，服务国家能源战略，是高校特别是能源特色高校面临的时代课题。

我国能源转型正处于化石能源与非化石能源多元发展阶段，为此，郝芳代表建议，要坚持煤炭的清洁高效利用，加大油气的勘探开发力度，加快推进页岩气、煤层气、致密油气等非常规油气资源的规模化开发，大力发展非化石能源，多管齐下、多措并举，促进能源的可持续发展。要在加强国际能源合作、有效利用国际油气资源的同时，加大国内油气勘探开发力度，发挥国内油气资源的基础保障作用。在拓展国际科技合作基础上，强化能源领域自主创新，在油气资源绿色高效开发与低碳清洁利用，深层、深海、非常规油气勘探开发与利用，新能源技术研发等方面，加强原创性、引领性科技攻关，打赢关键核心技术攻坚战。

郝芳代表认为，端好“能源饭碗”，关键在人才，关键在创新。高校作为科技第一生产力、人才第一资源、创新第一动力的重要结合点，必须坚持“四个面向”，加快构建以新时代人才培养体系、新时代科技创新与服务体系为主体的新时代大学创新体系，为端好“能源饭碗”、保障国家能源安全和油气资源可持续发展，提供强有力的人才和科技支撑。

郝芳代表指出，高校要构建新时代人才培养体系，必须深化人才培养供给侧改革。要根据国家能源战略需求和能源行业转型趋势，优化学科专业布局，构建符合高校特色优势、适应科技发展趋势、满足能源战略和经济社会发展需求的学科专业体系。要强化思政课程和课程思政，强化本硕博相衔接、文体素质实践能力创新创业能力相平衡、多学科相融合的人才培养方案和课程体系。要建设社会和高校联合人才培养机制，以新工科建设为抓手，积极采用校企共建、订单式培养、重大项目育人等模式，推动人才培养与社会需求相契合。

郝芳代表表示，高校要努力推动能源领域高水平科技自立自强。加大对高层次人才和高水平创新团队的支持，培养造就一批战略科学家、领军人才及创新团队；打造特色鲜明、相互支撑、更加协调的高水平科研平台体系；强化有组织的科研，加强前瞻性布局，强化全过程管理和全链条服务；构建产学研用深度融合的全链条、网络化、开放式协同创新联盟，全面提升科技创新和科技服务能力。

中国石油大学（华东）始终以服务国家能源战略、保障国家能源安全为使命和责任，以建设中国特色能源领域世界一流大学为发展目标。根据国家能源战略和经济社会发展需求，学校新增设一系列本科专业和学科学位点，新成立一批学院和研究机构；大力推进学科融合、科教融合、产教融合，努力培养国家急需的高层次创新型人才；推动人才团队、平台设备、创新能力一体化建设，形成了国家重点实验室、国家工程研究中心和省部级重点实验室有机衔接、相互支撑的平台体系；聚焦深地（深层油气）、深海（深水油气和可燃冰）国家战略，组建“石油+X”多学科融合的科研团队，实施政校企协同攻坚。

郝芳代表介绍，“双一流”建设以来，中国石油大学（华东）承担了一批重大重点专项，10项成果获得国家科学技术奖，解决了一系列制约油气勘探开发的关键理论和技术难题，为保障国家能源安全作出了实质性贡献。未来，学校将进一步构建完善新时代大学创新体系，为社会主义现代化强国建设勇挑重担。

（记者 刘艳杰）

(责编：孙竞、熊旭)

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