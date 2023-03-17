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摆脱“长衫”焦虑 不只是大学生的事

2023年03月17日08:55 | 来源：科技日报
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原标题：摆脱“长衫”焦虑 不只是大学生的事

“学历不但是敲门砖，也是我下不来的高台，更是孔乙己脱不下的长衫。”近来“孔乙己文学”屡屡冲上热搜。面对高学历毕业生在新媒体上晒出的“长衫”，有人扼腕叹息，也有人感同身受。更多理性的声音则认为，摆脱“长衫”焦虑，不仅是当代青年人的必修课，也是全社会亟须面对的重要议题。

100多年前，孔乙己脱不下的长衫，是他以自欺欺人方式维护的“读书人”体面。而今天大学生们脱不下的“长衫”，是他们对自己职业定位的固化思维，是传统教育观念隐藏的职业偏见，也是社会舆论对高学历人才的“软绑架”。认为体力劳动者低人一等，认为职业教育低人一等，这些隐藏在思想里的陈腐元素，使整个社会的就业观念变得偏狭，把一些高学历者架在了难以落地的“高台”。

孔乙己的长衫一穿20年，已化作皮肤，想撕下来就痛彻心扉。但鲁迅说过：不妨受苦，为的是解除将来的一切痛苦。正视这种痛苦，才能帮助青年摆脱“长衫”之困。

一方面，青年人需要反思，被架在“高台”的高学历背后到底有多少是这个时代需要的真材实料。

ChatGPT的出现提醒我们，在这个知识爆炸的时代，“高学历”如果不表现为与时俱进的创造力和适应力，就会显得不堪一击。国家需要的不是擅长做题的“孔乙己”，而是能解决实际问题的人才。特别是社会转型，高质量发展，需要大批高学历人才突破城乡地域、突破行业身份流动，去创造更新的发展空间。像今年全国两会被习近平总书记点赞的“新农人”魏巧一样的知识分子，正是这个时代呼唤的人才和优质劳动力。随着平台经济、共享经济等新业态的发展，网络UP主、旅行指导师、收纳师、网约配送员、民宿管家等大量新就业群体，也早已走出高学历“茧房”，用实力开创了属于自己更属于这个时代的精彩。体力劳动不可耻，基层岗位不可耻，可耻的是走不出象牙塔舒适区，不敢在社会经风雨、长本事。抱残守缺地追求所谓“稳定”，迟早要被机器取代，被社会淘汰。

另一方面，帮年轻人脱下“长衫”，也需要社会各方面共同努力。

首先，各种就业方式都应获得社会尊重和保障。今年全国两会期间，全国人大代表袁亮指出，应以平常心看待就业话题，接纳年轻人多样的就业选择。社会要激发新业态就业潜能，灵活的就业方式应获得全社会的尊重。全国政协委员曹鹏也呼吁：“社会要撑好‘保障伞’，真正让我们的灵活就业者做到老有所养、病有所医、伤有所赔，让2亿灵活就业群体受关心、更安心。”

其次，应加强引导，破除就业市场中的“唯学历”思维。一些用人单位在招聘时任意拔高学历门槛，忽视岗位与能力的匹配度——“唯学历”思维不打破，高学历内卷就不可避免。要加强引导，打破学历与三六九等职业所谓的对应关系，形成淡化学历、崇尚技能的社会氛围。

第三，应优化技能人才的教育体系。要想改善职业人才的就业环境、提升职业人才质量和社会地位，就必须改变高等教育的人才培养结构，提高职业院校的办学水平，建立高水平的现代高等职业教育体系，培育高素质、高技能的职业人才。

只有全社会共同努力，建立职业无贵贱的社会共识，培育平等的从业环境与合理的就业结构，脱下“孔乙己的长衫”才能指日可待。

（周倩莹）

(责编：郝孟佳、孙竞)

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