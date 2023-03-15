原标题：一所城郊小学的“实在”教育

来自甘肃省临夏回族自治州临夏市实验小学分校的一组数据，让人改变了“农村娃更愿意进城读书”的刻板印象。

作为一所距市区5公里的城郊学校，在其成立的6年半时间里，学生数量从200多人增至1049人，班级从7个增至19个，任课教师从15人增至48人，其中80%的教师是90后。该校部分科目的教学成绩在临夏市实验小学的3个校区中居于前列。

除了不断上涨的数据，该校校长张海安了解到，有毕业生在市区中学考年级第一，还有学生得了市级演讲比赛的一等奖。

周边甘费村的村民不再想方设法把孩子送到市区读书，从毗邻的东乡族自治县、临夏县、和政县等地来临夏市务工的劳务人员也有了更经济、便捷的教育选择。

张海安说，近些年，临夏州各级党委政府把教育作为最大民生工作来抓，学校办学软硬件条件不断提升，学校把“以德育爱、以智育爱、以美育爱、以爱育爱”作为教育理念，迎来了较快的发展。

青年教师赵琼已来校6年，在她看来，“爱”是学校办学的内核，“实在”是学校办好的关键。

临夏市实验小学分校占地面积不大，操场刚翻修，一栋教学楼还在施工阶段。在主教学楼的一楼大厅，学校布置了图书角，靠墙摆放着彩色矮凳；楼道是孩子们美术作品的“展览室”；各个班级按不同主题布置了文化墙，格外温馨。

张海安和两名教师共用办公室，一下课，大伙儿都喜欢聚在这儿，谈教学、谈生活，学生也常来，气氛融洽。

一年级语文组的几位青年教师就拼音“o”的发音，跑来向张海安请教。即便是全校“资历最老”的语文教师，张海安也没法下定论。他们讨论了很久，又多方查询资料，最终决定按教育主管部门每年下发的教学标准，教孩子读念“欧”，但“o”与声母“b、p、m、f”拼读时，还是读“窝”。怕孩子们理解不了，他们商量出一套解释方案——“两个发音，就像大名、小名，场合变了，名字的叫法就变了”。

类似的讨论每天都有。数学教师上课时，会用故事切题；担任音体美课程的专职教师琢磨着将知识与技能、过程与方法、情感态度与价值观的三维教学目标融为一体。

英语是不少西部小学的教学“短板”。英语教师赵琼从提升孩子们的兴趣入手，要求他们抽时间去看英语电影、动画片。她还利用每周一个半小时的社团课，从中外童话故事中选取经典片段，给孩子们排练英语情景剧。

一段时间下来，赵琼发现，原本不敢说英语的农村孩子在早读课上张大了嘴巴。一个怯生生的、和外婆一起生活的留守孩子主动申请当英语早读的“小小班长”，嗓门儿格外高。

课堂以外，该校全力推进“五育融合”，促进学生德智体美劳全面发展。目前，已成立18个社团。

负责社团工作的教师张昌龙告诉中青报·中青网记者，社团按不同年级学生的成长特点设置——1年级学生上算盘课，强化他们对数字的概念；2年级学生用黏土包包子、捏饺子，锻炼动手能力；3-6年级学生的选择更多，有七巧板、跳绳、篮球、啦啦操等，学生按个人喜好选择，提升审美、强健体魄。

社团没有什么高档的教具，老师都是本校的。每个社团由两位教师负责，1人主讲、1人管理。张昌龙说，他没做任何动员工作，老师们都愿意奉献，上课也不糊弄。比如，负责十字绣社团的老师考虑到学校超1/3的孩子是少数民族，就带着大家绣国旗、民族服饰，培养孩子们的民族认同感。

张昌龙大学学的是舞蹈，他说，通过跳舞，他和孩子们打成一片。看到一些胆小害羞的孩子变得积极向上，很有成就感。

学校每年还会举办少儿艺术节、经典诵读活动以及周边红色基地的研学活动，丰富孩子们的课余生活。农村孩子和城市孩子之间的差距越来越小。

这份认真，同样被带到班级管理中。左灵芝是该校六年级2班的班主任，课下，孩子们爱叫她“老大”，她也爱和孩子们玩在一起。

冬天下大雪，教室里孩子们上着课，心思跑到了操场上，她干脆“叫停”课堂，带着大家打雪仗；春天，惠风和畅，她领着孩子们去操场放风筝；班上有63名学生，不少学生的家长外出务工，她加了每位家长的微信，不定期联络。

孩子们用信任回馈左灵芝。近期，班上一个孩子有点失眠，他首先想到的就是向左灵芝求助。左灵芝找家长沟通、找医生咨询，在当地教师培训中心组织的调研活动中，她主动要求增加“心理疏导”的相关内容。

实实在在，不避讳问题；实实在在，利用好一切可利用资源。这所城郊小学的教师正努力让教育回归“爱”的本质。

这也感染着新教师们。95后英语教师马小梅入职两年，是赵琼“青蓝结对”的“徒弟”。她记得，赵琼第一次听完她讲课，没任何客套，提了很多建议。她听进去了，抠发音、练板书、学前辈讲课的台风，铆着劲儿提高自己。

去年，马小梅在学校年度考核中获评“优秀”，奖品是床单、枕套、被套等。这让她忍俊不禁，也让她更喜欢这所学校“实在”的氛围。她说，自己会像其他教师一样，实实在在教书、实实在在育人，实实在在成长。

(记者 王豪)

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