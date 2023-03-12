吴 丹

“财政性教育经费占国内生产总值比例每年都保持在4%以上”“持续实施营养改善计划，每年惠及3700多万学生”“建设288个基础学科拔尖学生培养基地”“新增劳动力平均受教育年限从13.5年提高到14年”……政府工作报告中，一串串数字勾勒出5年来教育强国建设成就，数字的背后是人民群众教育获得感的显著提升。

回应教育关切，增进人民福祉。如何让残障儿童感受到特别的温暖？湖南省衡阳市特殊教育学校教师刘玲琍代表呼吁：“在融合教育、入学就业方面给予特殊政策。”高校毕业生怎样找到合适的工作？中国政法大学校长马怀德委员寄语高校毕业生：“把个人理想融入新时代的奋斗之中，让青春之花绽放在祖国和人民最需要的地方。”教育一头连着万家灯火，一头连着国家发展。促进教育公平，加大倾斜让乡村教育“立”起来，优化区域教育资源配置，挖掘潜力为毕业生创造更多机会，努力办好每一所学校、教好每一个学生，才能让每个孩子共享人生出彩机会。

建设教育强国，培养时代新人。“建议免费定向培养农业农村急需专业技术人才”“要让职业教育培养的人才既有水平，又有文凭，能有多元立交桥式的发展路径和出彩人生”“通专整合、贯通培养，为拔尖创新人才涌现提供沃土”……代表委员的建言献策，为办好人民满意的教育贡献真知灼见。十年来，大中专院校为国家输送上亿名毕业生，继续教育为各行各业每年培训上亿人次，为经济社会发展提供了强大的人才资源和智力支持。推动实现从“人口红利”向“人才红利”转变，培养大批高素质人才，教育大有可为也必将大有作为。

2021年超3.7万亿元、2022年超3.9万亿元、2023年安排超4.2万亿元——预算报告显示，全国一般公共预算教育支出规模逐年上升。一边是各级政府坚持过紧日子，一边是重点保障教育等领域支出。坚持教育优先发展，是人民至上理念的生动实践，传递了炽热的人民情怀，温暖人心、提振信心。

教育、科技、人才是全面建设社会主义现代化国家的基础性、战略性支撑。新的春天，新的起点，期待全国两会上的热烈讨论，为办好人民满意的教育凝心聚力，在新征程上激发更强大的力量。

《 人民日报 》（ 2023年03月12日 11 版）

(责编：郝孟佳、孙竞)