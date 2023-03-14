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退休教师唐守平：用“魔法”引孩子进入“科学之门”

2023年03月14日08:26 | 来源：新华网
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原标题：网络达人说丨退休教师唐守平：用“魔法”引孩子进入“科学之门”

　　镜头前，62岁的唐守平手举一截塑料管，一束塑料丝在他的“驱赶”下飘浮起来，如同一只挥动触手的章鱼在空中游走。

　　这是让退休物理教师唐守平“走红”网络的一段短视频。自制实验教具，没有复杂拍摄器材，一个个趣味物理实验却被网友啧啧称奇，不少人称唐守平为“魔法老师”。如今他在抖音平台拥有近百万粉丝，先后发布300多个科普实验视频，“静电章鱼”实验等多条短视频播放量达2000多万次。

　　唐守平在做物理科普实验。（受访者供图）

　　“我右手拿的是彩色小球，左手这里有一个横放的圆桶，将这些小球倾斜扔到桶的底部，反射后会产生怎样的运动呢？”话音落下，只见一个个彩色小球碰撞圆桶，有的弹出，有的回弹，有的则留在桶内上下碰撞……唐守平随即抛出问题：“这是为什么呢？请大家思考。”

　　开展这样生动又富有探索精神的“魔法课堂”，是唐守平退休后的日常工作。来自江苏的唐守平曾长期从事初中物理教学，2021年退休后，闲不下来的他开始思考如何让更多孩子爱上科学。“兴趣是最好的老师，我想到很多物理实验可以变得新奇、有趣，这对激发学生兴趣会有帮助。”他说。

　　唐守平介绍，在以前设备匮乏的年代，他会想尽办法做实验，绳子、瓶子甚至树枝，都能改造成为实验教具。久而久之，他也养成了“瓶瓶罐罐做实验”的工作习惯，并成为制作教具的一把好手。

　　唐守平（左）与另一位退休教师交流科普实验。（受访者供图）

　　唐守平发布的视频较少分析复杂原理，更多是用视觉冲击启发观众思考，唤起大家对科学的兴趣。“物理和生活其实是密不可分的，许多物理原理源于生活实践，有了实际感受，再去理解书本上的原理就简单多了。”他说。

　　“我最期望的，就是我的短视频能在孩子心中播下学习的种子，萌发出钻研科学的兴趣。”唐守平说，他经常会碰到许多年轻网友留言询问实验情况，他都一一耐心回答。“他们愿意学，我就尽力解答，传道授业解惑就是老师的本职嘛。”

　　谈到未来，唐守平说他会一直把青少年科普工作做下去。“少年强则国强，希望通过我的一点点努力，能让更多年轻人喜欢上科学。”（记者何磊静）

(责编：郝孟佳、熊旭)

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