原标题：厦门全面开启“抱团引才”

3月13日，厦门城市引才联盟成立。 杨伏山 摄

厦门市委人才办携手市委统战部、市人社局，13日共同举办厦门城市引才联盟成立仪式暨2023年厦门市留学人才专场招聘对接会。

随着引才联盟的成立，该市将进一步整合政府、用人单位及市场化资源等力量，全面开启“抱团引才、携手育才”，着力吸引集聚更多国际化人才资源与创新创业要素，为高质量发展筑牢人才基石。

近年来，厦门已打造创业大赛、留学人才项目路演、“百城千校万人”巡回招聘等引才平台，创新专家举荐、同行推荐、企业自评等聚才机制，不断丰富城市引才品牌内涵。

“2022厦门人才企业榜”榜单在对接会上发布。 杨伏山 摄

此间人士指出，城市引才联盟的成立，将为厦门招才引智工作打造又一张靓丽名片，为广大用人单位引才聚才搭建可持续发展的自生性、动态性创新平台。

目前，该联盟首批汇聚了92家重点企业和11家科研文教事业单位，全面覆盖电子信息、机械装备、金融服务、生物医药、新材料等该市“4+4+6”现代化产业体系。

厦门一家网络公司总经理黄朝阳在接受记者采访时称，引才联盟的成立，为企业拓宽了引才渠道和平台，通过企业抱团式揽才，扩大引才“朋友圈”，有效助力企业精准引进心仪人才。

他说，作为首批引才联盟成员单位，公司面向海外学子、技术大咖精选40余个高薪优质岗位，欢迎更多人才来到厦门这个大舞台施展才华。

厦门市留学人才专场招聘对接会活动现场。 杨伏山 摄

本次厦门市留学人才专场招聘对接会，吸引近400名留学英国、美国、丹麦、澳大利亚、新加坡等近20个国家的海归人才参会，创历史新高。该市发动60余家重点产业领域企事业单位与留学人才现场对接洽谈，提供月薪万元以上岗位近300个，招聘人数近千人。

主办方说，本次活动以“急需实用”为原则定向邀约外地留学人才，留学人才学历层次高，其中90%为硕士以上学历，主要为电子信息、金融经济学、生物医药、人工智能等专业为主。

毕业于丹麦技术大学，刚刚结束在丹麦2年博士后工作的邹如森博士，12日从欧洲直飞来厦参会。他在招聘会现场告诉记者，他曾在厦门待过7年，在外面留学了6年，被厦门的高素质、高颜值所吸引，现在很想回这样一个美丽的城市工作；厦门人才政策全方位、全体系覆盖到了留学生，“无论是从住房还是配偶工作还是小孩教育，什么都解决得非常好。”

“厦门对我们留学人才是一个非常非常看重的一个城市，我觉得这是一个真心希望人才能留下来的城市。”邹如森期待在这找到一份合适的工作，施展抱负。

刚刚结束在丹麦2年博士后工作的邹如森博士莅厦参会，接受媒体采访。 杨伏山 摄

留学人才专场招聘对接会是厦门引进留学人才的特色品牌活动，今年已是第三年举办。截至目前，厦门市已吸引3.6万名留学回国人员来厦创新创业，每万人常住人口留学人才数量位居副省级城市前列，为推动厦门经济高质量发展注入留学人才新动能。

厦门市人力资源和社会保障局相关负责人表示，将继续围绕“4+4+6”现代产业体系，全方位强化国际化人才工作保障，积极营造栓心留人的政策环境、工作环境和生活环境，以更大力度吸引集聚优秀人才，加大海外引才力度，吸引更多人才在厦门筑梦、逐梦、圆梦。

当天，对接会还发布了“2022厦门人才企业榜”榜单，揭晓“厦门十大人才工作标杆企业”“厦门十大成长性人才企业”“厦门战略性新兴产业十大创新人才”入选人才和企业。(记者 杨伏山)

(责编：郝孟佳、熊旭)