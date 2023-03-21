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让优质午休成为中小学生标配

王立刚
2023年03月21日08:37 | 来源：光明日报
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原标题：【光明时评】让优质午休成为中小学生标配

今年全国两会上，两位全国人大代表不约而同提出建议，希望在全国中小学推行“趴睡”变“躺睡”，充分保证中小学生实现优质午休。两位代表的“躺睡”建议，得到了一众家长和网友的赞同和热议。

一直以来，中小学生睡眠管理和睡眠质量备受重视。2021年，教育部办公厅发布《关于进一步加强中小学生睡眠管理工作的通知》，指出“睡眠是机体复原整合和巩固记忆的重要环节，对促进中小学生大脑发育、骨骼生长、视力保护、身心健康和提高学习能力与效率至关重要”，要求小学生每天睡眠时间应达到10小时，初中生应达到9小时，高中生应达到8小时。该文件进一步明确，“中小学校要指导家长和学生，制订学生作息时间表，在保证学生睡眠时间要求前提下，结合学生个体睡眠状况、午休时间等实际，合理确定学生晚上就寝时间”。

这份被坊间称为“睡眠令”的文件，虽然没有对午休作出具体要求和规定，但鲜明指出了午休的重要性。由于学校条件和孩子个体差异的客观存在，目前对于午休的管理和规定，学校差异乃至班级差异都比较大。即便是统一安排了午休的学校，大多也是学生各自坐在原位，趴在桌子上午休。“趴睡”虽然也能实现休息的目的，但从医学角度来看弊端很多，也是很多儿童不愿意午休的原因之一。

无论成人还是儿童，一个好的午休，可以提高工作学习效率，让下午精力充沛。尤其是到了夏季，白天时间变长，孩子们晚上睡觉时间普遍推后，晚上睡眠少了，如果没有充足的午休，下午上课时很容易变得昏昏欲睡，老师们面对无精打采的孩子们，要想出各种招数来帮助学生“提神”。下午体育课时，孩子们在缺乏休息的状态下开展体育运动，不仅无法达到锻炼效果，还可能对身体有害。在这种情况下，良好的午休就变得十分重要。

“文武之道，一张一弛。”只有张弛有度，才能保障身体健康成长。对于孩子们来说，休息权应该和学习、参加体育锻炼等权利同等重要。一方面，学校应通过指导学生和家长做好居家的睡眠管理，努力实现要求的睡眠时间；另一方面，学校也应该尽可能地提供更优质的午休环境、更合理的午休时间，以弥补居家睡眠时间的不足，减缓学生白天长时间连续学习产生的疲劳。

近年来，随着教室空间和教育装备的改进，各地已涌现出不少学校午休“躺睡自由”的案例。创造条件让学生午休躺睡，实现更优质的午休，从技术、空间、投入上来看，都已经不再是难题。“一切为了学生，为了学生的一切”，各地教育行政部门及学校不妨发挥主观能动性，因地制宜，因人制宜，做好这一事关下一代身心健康的好事、实事。

（作者：王立刚，系北京师范大学文化创新与传播研究院讲师）

(责编：郝孟佳、孙竞)

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