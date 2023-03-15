人民网北京3月15日电 （记者郝孟佳）据国家公务员局网站消息，中央机关及其直属机构2023年度考试录用公务员笔试成绩和合格分数线公布，考生可于即日起登录“中央机关及其直属机构2023年度考试录用公务员专题网站”查询。

据悉，今年划定笔试合格分数线时，既考虑到新录用公务员必须具备的基本素质，又兼顾了不同类别、不同层级机关招考职位对公务员能力的不同要求，同时对西部地区和艰苦边远地区基层职位予以一定的政策倾斜。

其中，中央机关和省级（含副省级）直属机构综合管理类职位合格分数线为总分不低于105分，且行政职业能力测验不低于60分；市（地）级和县（区）级直属机构综合管理类职位，行政执法类职位合格分数线为总分不低于95分，且行政职业能力测验不低于50分；西部地区和艰苦边远地区（山西、内蒙古、吉林、黑龙江、广西、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆等15个省区市）的市（地）级、县（区）级直属机构综合管理类和行政执法类职位，定向招录大学生村官、“三支一扶”等服务基层项目人员和在军队服役5年以上的高校毕业生退役士兵职位，非通用语职位，以及特殊专业职位合格分数线为总分不低于90分，且行政职业能力测验不低于45分。

此外，中国银保监会及其派出机构职位、中国证监会及其派出机构职位和公安机关人民警察职位统一组织了专业科目笔试，专业科目笔试合格分数线为不低于45分。

各职位进入面试的人员名单将根据规定的面试比例，按照笔试成绩从高分到低分的顺序确定，面向社会统一公布。面试工作由各招录机关具体实施。面试前，将在“中央机关及其直属机构2023年度考试录用公务员专题网站”发布面试公告，载明面试人员名单、面试最低分数线、面试时间、面试地点、联系方式以及其他须知事项。

对于笔试合格人数与拟录用人数之比未达到规定面试比例的部分职位，国家公务员局将组织公开调剂，后续还将针对出现人员空缺的职位，面向社会统一进行补充录用。

根据公务员法和公务员录用有关规定，有关部门对于违规违纪人员作出了考试成绩为零分、取消考试资格、限制报考等处理，严肃考风考纪、确保考试公平。

据国家公务员局网站早前发布的消息，中央机关及其直属机构2023年度考试录用公务员共计划招录3.71万人，设置2.5万个计划专门招录应届高校毕业生，有近2.8万个计划补充到县（区）级及以下直属机构，设置3000余个计划定向招录服务基层项目人员和在军队服役5年以上的高校毕业生退役士兵。

在接下来的面试环节中，将注重反映招录机关和招考职位的工作内容、性质、特点，注意体现不同部门、不同行业的不同用人需求。专业能力测查评价紧扣履职需要，将有10个部门在笔试阶段组织专业科目笔试、50个部门在面试阶段组织专业能力测试。

(责编：李依环、熊旭)