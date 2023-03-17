原标题：真正把青少年培养成为拥有“四个自信”的孩子

【新时代新征程新伟业·贯彻落实2023年全国两会精神】

“海到无边天作岸，山登绝顶我为峰”“苟利国家生死以，岂因祸福避趋之”……在中国美术学院教师黄捷的带领下，同学们的朗诵声响彻教室。近日，以传承弘扬侯官文化为主线，讲好闽侯故事为主题的福建省闽侯县教育系统“侯官讲坛”在甘蔗中心小学开讲。

在黄老师的讲述中，师生们被林则徐的爱国情怀、民本思想、改革意识、清廉为官的本色所启发、感动。据了解，本次主题论坛活动旨在以时代精神激活中华优秀传统文化的生命力，涵育时代新人，使青少年更加坚定“四个自信”。

3月5日，习近平总书记在参加江苏代表团审议时指出，新时代教育工作者要努力把青少年培养成为中国特色社会主义的建设者和接班人。我们的教育要善于从五千年中华传统文化中汲取优秀的东西，同时也不摒弃西方文明成果，真正把青少年培养成为拥有“四个自信”的孩子。

中华优秀传统文化是中华民族的根和魂，涵养自信要从孩子抓起。校园内外，我们要大力开展创造性转化和创新性发展，用青少年喜闻乐见、易于吸收的方式，讲清楚中华文化的独特创造、价值理念、鲜明特色，使之成为孩子们坚定“四个自信”最深厚的力量源泉。

“‘四个自信’是我们的力量之源和信念之基，代表了新时代中国的国家意志、民族精神和国际形象。”陕西省渭南市瑞泉中学副校长孟涛舟认为，“青年学子要将个人和社会、劳动和奉献、学习和实践统一起来，不仅要学习自然科学知识，更要重视思想政治等社科类知识的学习，以坚定理想信念，提高政治素养、思辨水平和参与经济生活、政治生活的能力。同时，要走出教室、走向社会，参加社会实践、关注民生热点，悟透‘有字之书’、融通‘无字之书’，感应时代脉搏，使自己的思维视野和认识水平与时俱进，在攀登知识高峰中追求卓越，在肩负时代重任时行胜于言。”

萝卜、白菜、一碗鸡汤……江苏省江阴市第一初级中学的马虹霞老师带来一张菜单，从中能读出中国共产党跳出历史周期率的成功路径。“这普普通通的农家菜，是延安时期毛泽东接待陈嘉庚的菜单。陈嘉庚从中看到了延安军民良好的社会风气，坚定了人民政权必胜的判断。党的十八大以来，习近平总书记始终以身作则、以上率下，带头严格执行中央八项规定。从制止‘舌尖上的浪费’到纠治‘车轮上的铺张’再到整治‘会所里的歪风’，严肃了党风政风，走出了‘打铁还需自身硬’的重要一步。”

在江苏无锡广大青年教师看来，充分挖掘“四史”中的教育素材，对党的二十大精神进行青少年化的阐释，是教育引导青少年真正拥有道路自信、理论自信、制度自信和文化自信的有效途径。伴随着青年学生的好奇目光，马虹霞的讲述从古田会议时的红米饭、南瓜汤到延安时期的农家菜，“一份份菜单写就的‘我将无我，不负人民’，正体现出党找到了自我革命这一跳出历史周期率的第二个答案”。

“不屈不挠的中华民族在历经沧桑、饱受磨难后，走上伟大复兴之路。我们小学生能够做的，就是在日常学习中，养成良好学习习惯，坚定马克思主义信仰，学以致用，努力实现中国梦。”福州市鼓楼区西峰小学六（3）中队队员程曦说。记者了解到，鼓楼区各校通过书记上党课、党员教师宣讲、召开队活动课、走进红色基地开展研学实践活动、投身志愿服务等一系列活动，增强青年学生“四个自信”。

“作为基层教育工作者，我们要积极响应党和国家的号召，把全国两会精神贯彻落实到日常教学辅导中，深入细化到立德树人根本任务中，引导学生在中华民族伟大复兴的历史进程中跑好属于他们这代人的这一棒，引导青少年加强中华优秀传统文化文学经典诵读和学习，把‘四个自信’植根在孩子们思想深处。”内蒙古通辽市实验小学党总支书记姜磊表示。

北京理工大学马克思主义学院教师张尔葭表示，引导青少年坚定“四个自信”，培养有理想、敢担当、能吃苦、肯奋斗的新时代好青年是思政教育的题中之义。

“课堂内容兼顾中西文化，在融合开放中强基固本，为青少年提供广阔的知识视野和思维方式；在课堂内外搭建交流平台，创设良好氛围，帮助青少年理解尊重文化的多元性和包容性，培养青少年跨文化的沟通和适应能力；培养青少年批判思维能力和自主学习能力，讲清中西方文化差异、中国特色社会主义文化的优势和当前文化安全形势，引导青少年以高度自觉自信走好中国式现代化道路。”张尔葭分析。

（记者 周世祥）

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