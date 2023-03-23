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开拓课堂之外立德树人新场域

——高校“一站式”学生社区综合管理模式建设工作推进会侧记

2023年03月23日07:56 | 来源：光明日报
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原标题：开拓课堂之外立德树人新场域

　　 “同学不同班，同班不同学”。在现今的高校里，传统的班级标签逐步弱化，学生生活的社区日渐成为学生聚集、交流、互动的最经常、最稳定的场所。如何在课堂之外开拓培养时代新人的崭新场景？

　　 3月21日，高校“一站式”学生社区综合管理模式建设工作推进会在武汉召开。这场由教育部主办，湖北省教育厅、华中科技大学承办的全国性会议，旨在全面总结前阶段建设的成效和经验，部署在全国高校全面推进“一站式”学生社区建设。

　　 自2019年10月以来，北京航空航天大学、西安交通大学等10所高校，在教育主管部门的领导下，率先开展“一站式”学生社区综合管理模式建设试点。“一站式”学生社区是基于学生生活园区的地理聚集，发挥高校德育功能，服务学生在课堂之外的成长成才，以共同体理念为联结的学生教育生活成长共同体。截至2022年底，已有1447所高校建立“一站式”学生社区。

　　 黄色的木板、柔软的座椅、洁净的柜台、汩汩的喷泉、错落的书籍……步入华中科技大学师生服务中心，瞬间被一种“工业风、科技范、书香味、温馨感”所包围。这里不单有25个单位入驻开设的服务窗口，还设置21台自助设备服务，同时引进7大类社会服务。从本科生、研究生自助服务终端，到火车票自助取票机，再到武汉市洪山区24小时自助政务服务终端，中心线上线下可办理各类事项逾777项，已为师生群众办理各类事项逾80万件次。有学生说，除了去教室上课，其他事情都能在学生社区解决。

　　 “只有学生在哪儿，我们就在哪儿，才能把育人工作做好。”湖北工业大学经济与管理学院院长孙浩说。学校构建起“一站式”学生社区“1+3+13”的三级架构，设置了1个学生公共服务中心，东苑、西苑、北苑3个园区服务站，13个学院社区驿站。学校共有100多间学生寝室，由各学院学工办入驻办公，学生党团组织等一并入驻。在这里，各学院党委副书记和全体辅导员全部入驻社区驿站办公，并且已经坚持37年。

　　 “我自己年级的学生，在荟七的大概八十多位。”华中农业大学文法学院辅导员胡学谦，是荟园七栋的入住辅导员之一。在他寝室的白色画板上，工工整整地写着第六周工作内容，涵盖党建、志愿服务以及文体比赛日程。一旁，还画着一个足球战术示意图。“无交往不青春，无体育不青春。我喜欢踢足球，平时和同学们也时常一起踢踢球、聊聊天、谈谈心。”胡学谦说道。

　　 到每个学生身边，做学生的身边人，更做学生的知心人。在湖北高校，4.1万余名校院领导、专任教师、心理教师等入驻社区，近5000名辅导员全时入住学生宿舍，引导2.4万名学生骨干参与社区管理。

　　 湖北省教育厅党组书记、厅长周静介绍，目前，全省93.8%高校完成“一站式”学生社区建设，社区总占地面积1422万平方米，覆盖学生宿舍33万余间，育人质效稳步提升。

　　 会上，湖北省教育厅、浙江省教育厅、北京航空航天大学、南开大学、同济大学、西安交通大学、苏州大学、深圳职业技术学院，围绕“一站式”学生社区建设作了交流发言。记者从会上获悉，到2022年底，7.6万名校院党政干部队伍深入社区，14.6万名专兼职辅导员在学生社区办公或住宿，8800余名心理健康教育力量入驻社区，17.3万名专业教师担任社区学业导师，与学生同吃、同住、同生活，24小时为学生护航。

　　 教育部副部长翁铁慧、湖北省副省长张文彤出席会议。

　　 翁铁慧强调，要进一步提高政治站位，充分认识高校建设“一站式”学生社区符合教育改革发展方向，实践证明行之有效。要明确目标任务，确保“一站式”学生社区落到实处，富有实效。要扛起工作责任，加快推进“一站式”学生社区综合管理模式，应建尽建，早日实现全面覆盖。

　　 张文彤表示，湖北将贯彻落实教育部工作部署和本次会议精神，认真学习兄弟省市经验做法，进一步聚力体制机制创新、数字赋能思政、工作模式创新，持续深化高校“一站式”学生社区建设，共同推动高校思想政治工作迈上新台阶、取得新进步。

　　 与会代表纷纷表示，今后，将进一步凸显社区建设“围绕学生、关照学生、服务学生”的工作导向，要在党建引领上更加有力，在思想引领上更加用情，在服务管理上更加用心，更好培育堪当民族复兴重任的时代新人。

　　 （记者 张锐 夏静 严德勇 通讯员 程晓）

(责编：郝孟佳、李依环)

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