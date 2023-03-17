王军利

原标题：考研不是目的 上生活的岸才是

2月21日以来，上海、天津、江苏等地陆续公布考研成绩，悬在考生心中的石头总算落了地。

每一届考生都不容易。在2023考研中，居家备考、异地借考是常态，甚至有人“发着烧”走进考场，给潜心苦读的自己一个交代。有人说，考研很可能是一生中最后一段心无旁骛、全力以赴的经历。无论成绩如何，扛住来自四面八方的压力，只要走进考场，便可以说已经勇敢地战胜了自己。

但考研上岸并不是人生的唯一答案。一份研究生学历确实可以对求职工作和认知水平起到加持作用，但学历并不是人生的“速通卡”。考研也不是获得未来敲门砖的唯一选择，一份有含金量的实习经历、一段社会实践活动，同样可以为求职创业助一臂之力。

大学是探索生活无限可能的地方，不是一所“高中化的大学”，更不是“考研培训班”。如果没有想明白考研的意义，错把考研当成上大学的目的，没有仔细规划自己人生，就跟着身边的同学就踏上备考之路，恐怕只会错过生活中的另外一些可能。无论是生活还是大学，考研都只是通往人生下一段旅程的出口之一。

退一步说，考研高分上岸之后，开组会、做课题、搞实验、发论文同样是一场又一场激烈的挑战。如果没有想好考研的目的，而是仅把读研作为敲门砖，当成顺利毕业的手段，读研的生活可能难免沉浸于焦虑。

这两天，有网友在社交媒体上问“童话大王”郑渊洁：“郑爷爷，考研失败怎么安慰自己？”得到的回答是“继续当鱼，拒绝上岸。左右逢源，伺机跳龙门。”三言两语，说明考研失利并不意味着“全盘皆输”，换个思路也能“扭转乾坤”。

相比于考研，上生活的岸才是目的。每个人的“岸”都各不相同，要想找到生活的岸，关键是要认识自己，将自身的优势特点和社会发展相匹配。

生活的道路无比广阔，这不是鸡汤，而是现实。即便考研失利，也不必沉浸在痛苦和沮丧之中，无需将自己置于二元困境，不妨抬起头，去看看蓝天，去陪陪家人、到陌生的地方走一走。你会发现，社会的巨大空间中蕴藏着无数的机会，在家乡、在西部、在二三线城市同样需要年轻有为的人才，在那里未尝不能成就一番精彩的人生！

“人生是旷野，而不是轨道。”不必盲目追随大流，更不必给人生设限。因为，旷野是广袤的，有山坡也有小路，有树木也有小草，足以自由地跳跃奔跑，勇敢地开辟道路，然后站立其中，成为风景。

(责编：郝孟佳、孙竞)