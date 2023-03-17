“鸡娃”，是新兴的网络用语，常被用来形容不断给孩子打鸡血以敦促其学习的行为。

近年来，教育领域关于“鸡娃”的讨论不绝于耳，“不能让孩子输在起跑线上”像一朵大大的积雨云漂浮在每个家长心头。那么，“鸡娃”究竟是为了什么？被“鸡”的孩子，真的会如家长预期一样走向一条精英之路吗？

由人民邮电出版社出版，王食欲及母亲永爱创作的《妈！这是我的人生》以真实的第一视角回答了前述问题。该书讲述了1995年出生的第一代“鸡娃”的故事，通过一对母女不同视角的双盲写作，折射出了关于教育、亲子关系、职业规划、女性成长等诸多社会议题，引发大众的热烈讨论和深思。

这是一部非虚构作品。两位作者以第一人称的方式分别讲述了自己的养育与成长经历，就十二个热门话题展开“双盲”写作，如：早教真的会影响孩子的未来吗？要不要为了教育举家搬迁？成长过程中爸爸在哪……不管是在育儿路上迷茫的家长，还是经历过“鸡娃”的孩子，亦或者是对教育话题感兴趣的读者，都或许会从中获得启示。

为培养出母亲永爱心中的“理想精英”，女儿王食欲从小就走上了一条“鸡娃”之路：学乐器、学奥数……风雨无阻地穿梭于各种名师补习班。可以说，为了上牛校，母亲和女儿都使出了浑身解数在“内卷”的教育中杀出一条血路。

王食欲在前言中写道：“在完稿前，我根本不知道我妈妈写了什么，她也不知道我写了什么。最终的结果出乎意料，面对同一件事，我们的观点和视角居然完全不同，甚至彼此矛盾。”这或许也是亲子教育最有意思的地方：你认为你了解你的孩子或父母，但其实你并不像自己想象的那样了解他们。

该书有趣的一点是，尽管母女二人在一些问题上持有不同的视角和观点，但在经历了十几年的“鸡娃”之后，关于教育，她们最终达成了共识。

在前言中，王食欲提到了“生涯教育”这一概念：生涯教育旨在引导青少年进行深刻的自我认知，将注意力从升学焦虑转向对个人职业和生涯发展的思考。

而永爱也在书中的最后写道：“作为母亲，‘鸡娃’多年，个中滋味，五味杂陈。我得出的最重要的结论是，我们做父母的，一定不要瞄准分数‘鸡娃’，要鼓励孩子做个幸福的普通人。”

什么是好的教育？这本书没有给出答案，也无法给出真正“准确”的答案，但她们的故事却给我们带来了一个新的思考角度。

正如书中所写：“‘教育是一个缓慢而优雅的过程’ ，以工业流水线般整齐划一、高效生产的方式对孩子进行填鸭和鸡娃教育，恐怕会让孩子在成长过程中失去了教育最重要的一块拼图——发现每一个孩子最独特的地方、让每一个孩子找到自己人生的支点、为每一个孩子的职业生涯做好属于自己的定制化准备。”

(责编：李依环、熊旭)