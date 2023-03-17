谭浩俊

原标题：编制精减了 “考公”更要注重能力

十四届全国人大一次会议表决通过的国务院机构改革方案中，有这样的要求，中央国家机关各部门人员编制统一按照5%的比例进行精减，收回的编制主要用于加强重点领域和重要工作。

看到“精减”二字，也许有人会说，公务员考试可能要更难了，录取的比例也要更低了，大学生就业也要更不容易了。甚至有人会觉得，行政机关要裁员了。客观地讲，有这样的想法很正常。在很多人的眼里，精减人员编制，就是精减人员，就是裁员。看到精减人员编制的消息，自然而然会与公考、大学生就业等紧紧联系在一起。

实际上，编制和人员并不完全相同，编制是一个单位可以安排的人员岗位，而人员岗位与人员并不完全对等。正常情况下，人员通常少于编制。但是，由于经过多轮机构改革，一些地方的超编人员尚未消化完毕，人员多于编制现象依然存在。精减编制对这些单位来说，压力比较大。而对没有超编的单位来说，压力并不算大。

也就是说，如果单纯按照数学方式算账，在新一轮机构改革中，编制确实会有所减少。即便5%的幅度不是太大，但具体到一些单位，会面临一定压力。而人员编制量减少，也会对单位“补新”带来一定程度的影响。

更需要注意的是，方案中有这样一句话：收回的编制主要用于加强重点领域和重要工作。意思就是，人员编制总量的调整侧重于结构调整与优化。所谓的精减人员编制5%，是有的部门减少，有的部门则要增加。特别是新设部门，除人随职能走带过来的编制外，肯定也要新增人员编制。

这也意味着，此次机构改革侧重于结构优化和调整，有的部门的人员编制确实减少了，在一定时间内可能会影响新用人数量。相反，那些需要加强的部门、新设的部门，则要新增公务人员，近期招录的人员会增加，这自然会给大学生新的机会。

同时要看到，此次机构改革是从中央国家机关开始，按照5%精减人员编制，是否各级行政机关都要按照这个比例精减人员编制，也是一个需要重点关注的问题。因为，按照目前的机构框架，上面是一根绳，下面是一条线。以市场监管为例，监管工作的重心在县乡，特别是乡镇。那么，基层编制如何精减，也需要实事求是地加以考量。

实际上，在不久前结束的“省考”中，一些考生发现，今年省级公务员招录人数较往年有了明显增加，甘肃、云南、广西、内蒙古等多个省（自治区、直辖市）的招录人数涨幅超过50%。23个省（自治区、直辖市）及新疆生产建设兵团招录人数高于去年，仅有3个省（自治区、直辖市）比去年略降。国考招录也连续4年扩招，今年国考招录计划招录3.71万人，相比2022年计划招录人数增加了18.7%。

值得注意的是，虽然精减人员编制5%的要求，目前在编制的总量上对大学生参加公考没有带来实质性影响。但是，对大学生的专业能力、整体素质、奉献精神的要求，可能会产生新的变化。一些地方的公务员招录出现“冷热”不均的情况，少数热门岗位“挤破头”，而一些对报考者专业能力要求具体或基层偏远地方的岗位，甚至出现无人报考的情况，这都需要加以重视和调整。

很多20世纪80年代、90年代初期通过招干或调用进入的公务员，近几年都要陆续退休。对大学生来说，自然是机会，但也是挑战。机会来自招聘数量，挑战来自角色代入。如果没有很强的工作能力、业务素质、协调水平等，要想成功进入公务员队伍，难度会相当大。那些只会考试、不会工作，只会讲、不会做的大学生，也难以胜任公务员岗位。

(责编：郝孟佳、孙竞)