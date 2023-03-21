原标题：第十三届“挑战杯”中国大学生创业计划竞赛落幕

3月19日，由共青团中央、教育部、人力资源和社会保障部、中国科协、全国学联和北京市人民政府主办，北京理工大学、共青团北京市委、北京市房山区人民政府承办的第十三届“挑战杯”中国大学生创业计划竞赛在北京落下帷幕。共青团中央书记处书记傅振邦出席闭幕会并致辞，活动主办、承办单位有关领导参加并为获奖代表颁奖。

傅振邦在致辞中指出，青年大学生是国家创新创业人才的源头活水，是建设科技强国的希望所在。“挑战杯”赛事举办二十余年来，在青年学生中推动形成了激发创新精神、促进创业实践的良好氛围，培育了一批批勇于创新、敢于创业的有志人才。他指出，本届“挑战杯”竞赛坚持为党育人，引领创新前沿，有效扩大覆盖，持续赋能学生，创新数字化办赛，以实际行动贯彻落实党的二十大精神，取得圆满成功。他希望大学生朋友们牢记习近平总书记嘱托，胸怀“国之大者”，投身强国伟业，把创新创业的理想追求融入党和国家事业之中，以青春之我、奋斗之我，为以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴贡献磅礴力量！

闭幕会在《我的祖国》悠扬的歌声中拉开序幕，来自北京理工大学的师生代表热情地表演了“万山红遍”“把青春留在这里”“未来已来”“领航”等节目。来自华中科技大学、浙江大学、北京理工大学的三支金奖团队代表进行项目路演，自信展现了当代中国大学生朝气蓬勃、勇于创新、实干创业的良好精神风貌。

据悉，在本届“挑战杯”决赛中，全国463个项目进行激烈角逐，最终经评审委员会评选产生北京理工大学的“零碳魔方——绿色细胞赋能碳中和之路”等154个金奖项目、西安交通大学的“智动博特——球形巡检机器人开创者”等309个银奖项目，贵州大学的“新丝路农业绿色药房——天下星农”等1079个铜奖项目。北京理工大学以团体总分第一的成绩获得“挑战杯”，浙江大学等49所普通高校、宁波职业技术学院等10所职业院校获“优胜杯”。

闭幕会上，组委会举行了大赛会旗交接仪式，第十四届“挑战杯”中国大学生创业计划竞赛将在2024年由西安交通大学承办。（记者 周围围 李川 实习生 刘明珠）

(责编：郝孟佳、孙竞)