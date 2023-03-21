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将自然教育全过程全方位融入学校教育

田阳
2023年03月21日08:45 | 来源：光明日报
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原标题：将自然教育全过程全方位融入学校教育

　　 习近平总书记强调，要推动在全社会特别是在青少年心中播撒生态文明的种子，号召大家都做生态文明建设的实践者、推动者，持之以恒，久久为功，让我们的祖国天更蓝、山更绿、水更清、生态环境更美好。近年来，蓬勃发展的自然教育，为加强青少年生态文明教育开辟了新路径。

　　 学校教育是青少年全面成长的主阵地，理应充分发掘自然教育的多重育人功能，将自然教育全过程、全方位融入学校教育体系之中，为培养具有生态文明价值观和实践能力的时代新人作出贡献。

　　全面把握自然教育的多重育人价值

　　 自然教育重在建立人与自然的连接，通过接近自然体验促进人的身心健康、人与自然的和谐共生。因此，面向广大青少年开展自然教育，是着眼促进可持续发展，实现青少年全面发展的一门必修课，具有至关重要的育人价值功能。

　　 自然教育是学校教育助力可持续发展目标的重要方式。2022年联合国教科文组织发布《共同重新构想我们的未来：一种新的教育社会契约》报告将“人类根植于生态系统之中的观念将深入人心”列入2050年教育发展的愿景之一，强调通过教育变革，重新平衡地球作为生活的星球和独特的家园与人类之间的关系。我们需要引导青少年走进自然、亲近自然、珍爱自然、保护自然，联动学校课程体系，培养提升可持续理念，助力共建可持续发展未来。

　　 自然教育也是培养全面发展的高素质建设者的必然要求。借助自然观察、自然体验、自然笔记、自然游戏等多种形式，自然教育拓展延伸了学校德智体美劳五育路径，成为各类课程教育实践的有力补充，对于青少年生态文明理念建构、生态国情知识传授、保护自然素养实践养成具有不可替代的促进作用。特别是在“双减”背景下，自然教育以其体验性、实践性等诸多特点，不仅有助于破解“自然缺失症”困境、提升青少年身心健康，更成为贴近青少年需求，深化自然生态美育、开展劳动实践教育的新方式、新路径。

　　学校自然教育探索相对滞后

　　 当前，促进自然教育融入学校教育存在一些亟待解决的问题：

　　 多部门联合推动自然教育纳入学校教育体系的体制机制有待完善。尽管国家有关部委就青少年森林研学、绿色低碳发展国民教育体系建设、依托自然保护地开展自然教育等制定了相关政策，广东、四川、陕西、安徽等多省由林草、教育和相关政府机构联合发布自然教育支持政策，但是总体而言，政策引导以面向社会资源整合的激励居多，就自然教育与学校教育体系融合的引导性相对偏弱，制度安排不够体系化。

　　 自然教育融入学校教育的实现路径单一、育人实效不突出。学校的自然教育主渠道作用发挥不够，各级学校参与自然教育实践差异性明显，自然教育在大中城市中小学有一定的覆盖面，在广大乡村学校则严重不足，无法适应全国2.56亿青少年的自然教育需求。与多样化的社会化自然教育模式相比，学校自然教育探索相对滞后，彰显学校特色的自然课程研发运用有待加强，自然教育与课程思政、实践育人、文化建设等融合不足。

　　推动自然教育与学校教育深度融合

　　 面向未来，积极推动自然教育与学校教育深度融合，应该在强化政策引领，探索有效实践模式、促进育人融合联动上下功夫。

　　 多部门联动协同，开辟自然教育融入学校教育的资源拓展路径。自然资源、林草管理部门应与教育部门强化联动，加大政策供给力度，引导各类自然保护地、城市公园、科普场馆、博物馆、动物园等对接学校，形成推进自然教育融入学校教育体系的工作合力。各级学校要把握国家公园立法、湿地保护立法等新机遇，主动与国家公园自然教育中心、湿地教育中心开展自然教育1+1合作，建设更多的优质自然教育社会课堂，丰富学校自然教育资源。

　　 贴近学生需求，多样化探索自然教育进课堂、进实践的新模式。各级各类学校要发挥主体作用，对接双碳战略、生物多样性保护等要求，构建自然教育与学校教育的常态化融合机制。要立足所在区域的生态实际，结合校本特色，积极借鉴森林幼儿园、自然学校等成熟经验，以课堂、教材和教师为重点，实施科学性和生动性兼具的自然教育与增智树德融合计划，拓展自然教育的强体育美功能，大力开发自然教育的校本精品课程和示范教材，提升教师教育实施能力。

　　 注重深度融合，将自然教育融入教育教学全过程，彰显育人实效。各级学校要针对不同年龄阶段青少年心理特点和接受能力，着力挖掘不同学段科学课程、综合实践课程、劳动课程中蕴含的自然教育融合点。结合提升课后服务水平，改进教育方式，将自然教育融入生活实践，将孩子带入自然课堂，满足学生多样化需求。

　　 （作者：田阳，系中国林业教育学会常务副秘书长）

(责编：郝孟佳、孙竞)

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