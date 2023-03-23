原标题：花色增至63种 江西农大育出五彩斑斓油菜花

付东辉在观测油菜花的生长情况。 受访者供图

三月，万物复苏，春风过处，大片金黄的油菜花海随风舞动。也许在人们的印象里，油菜花只有一种颜色——金黄色，但在江西农业大学的试验田里你能看到63种颜色的油菜花。

“这个‘中国红’是我们今年选育出来的，比以前更红更纯正。”江西农业大学农学院付东辉教授说，选育出“中国红”是很多研究油菜的团队梦寐以求的目标。

打破瓶颈，培育油菜花新花色

3月22日，离江西农业大学的试验田还有段距离，科技日报记者远远望去，连绵的油菜花田似打翻了的调色盘，颜色错落，风里都带着香甜。付东辉带着记者边走边看边聊。“目前，许多地方都开始发展油菜花经济。但是，目前观光型油菜花经济也遇到花色单一这个主要问题。”付东辉说，花色单一容易造成审美疲劳，导致很难产生回头客，严重影响了以油菜花观赏为主题的旅游业的持续发展。

“我们团队从观光型油菜花研究出发，紧密结合婺源等地油菜花经济发展的瓶颈问题，培育油菜花新花色，开发新的油菜花产品，促进油菜花经济的持续发展。”付东辉介绍，在四川省什邡市李孝楠老师提供的花粉的基础上，他采用将花粉与优良材料杂交、回交和自交等多种选育方法，将不同花色基因重新组合，促使油菜花的花色的种类不断更新。

付东辉说，今年他们又新选育出7种花色，即：大红、暗极玫红、梅红、肉红、肉玫红、绛紫红、彤红，使油菜花的花色从2022年的56种增加到63种。“像大红和玫红等颜色以前想都没有想过，但随着我们的持续努力，使不可能变成了现实。同时，今年的彩色油菜花具有颜色深、亮度高、色泽艳和性能优的特点，观赏价值全面升级。”付东辉说。

未来让油菜花开出樱花、桃花之色

“我们选育的彩色油菜花不仅花色丰富，而且适应能力强。通过选择花色品种、合适的播种时间和相关核心专利技术，我们让彩色油菜花从海南岛开到黑龙江，从广东开到西藏和新疆。”付东辉说，其团队选育的油菜花花期可达1—2个月，并且可以根据需要调整开花时间。开彩色花的油菜不仅花有观赏价值，而且兼具榨油功能，菜籽产量高，部分品种的产量在江西每亩可达400斤以上、含油量达44%—53%。

“此外，彩色油菜花还可以被加工为饼干和化妆品等，相关产品包括桃酥、蛋黄酥、面霜等，可延长产业链，提高附加值，增加种植户收益。”付东辉介绍，江西婺源、陕西汉中、云南罗平、湖北荆州等地的油菜花经济也呈现迅猛发展的趋势，不同花色品种的成功选育，团队与景区进行的推广合作，将促使景区更新旅游产品。随着彩色油菜花的深度开发与利用，并向多元化等方向发展，其也将成为乡村振兴有力的助推器，促进当地经济持续发展。

下一步，付东辉团队将提高新选育出的花色株系的产量和含油量，增强其抗逆性，并且探索花色变异的原因和影响因素，以便高效地选育出花色类型更丰富、色泽更好、观赏价值更高、产油量不低于普通油菜的新品种。

“我们将来的目标是，在不降低产量的情况下，将油菜培养成花色数目最多的园艺植物。让油菜花在不久的将来开出樱花、桃花、梅花、杏花、梨花等花的颜色来。”付东辉充满期待。

（记者 魏依晨）

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