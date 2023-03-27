原标题：乡村振兴，职业教育如何作为

党的二十大报告提出，全面推进乡村振兴，加快建设农业强国，扎实推进乡村产业、人才、文化、生态、组织振兴。教育在实施乡村振兴战略中起着基础性、先导性的作用，是教育的职责和使命之一。其中，职业教育直接面向社会培养技术技能型劳动人才，往往是支撑乡村发展极为重要的人才源头，其培养的学生正是未来扎根乡村的主力军。

乡村振兴，职业教育大有可为。今天，刊发刚刚结束的全国两会上，几位代表委员关于职业教育在乡村振兴如何作为的观点和建议，算是破题。今后，我们将持续关注和报道。

在动身去北京开全国两会之前，全国人大代表、贵州省遵义职业技术学院现代农业系教授邱宁宏专门在自己带过的两个班里进行了统计。

一个班是园艺技术专业，共43人，毕业14年，仍有28人在从事农业农村工作。另一个班是2013年毕业的作物生产技术专业学生，共28人，目前有14人在从事农业农村工作。

“他们当中，有的考了农技员，扎根基层；有的成长为所任职企业的管理骨干或技术骨干；有的自主创业，开办了自己的农业公司。”邱宁宏说。

2022年教育部发布的《中国职业教育发展白皮书》显示，职业学校70%以上学生来自农村。“在乡村振兴中，可以充分发挥职业教育的作用，培养一批懂技术、善经营、会管理的高素质农民和乡村治理人才，可为乡村振兴注入源源不断的生机活力。”从事职业教育28年，邱宁宏认为，遵义职业技术学院的办学正好印证了这一点。

今年的政府工作报告提到“职业教育适应性增强，职业院校办学条件持续改善”。“我和我的团队既是这些发展变化的见证者、亲历者，也是推动这些发展变化的奋斗者、实践者。我们学校的发展变化，是贵州乃至全国职教跨越发展的缩影。”她说。

邱宁宏注意到，自2016年以来，贵州省职业院校从“人才培养质量提升工程”到“兴黔富民行动计划”，再到“技能贵州”行动计划，一步一个台阶，都在推动着当地职业教育高质量发展。

全国人大代表、贵州省教育厅党组书记、厅长邹联克告诉中青报·中青网记者，着眼乡村教育，“职业教育”是关键。

他提到，应当推动农村职业院校培养目标调整，统筹农村职业教育治理，建设完善职能清晰、权责明确的农民职业教育体系建设的管理目标，着力培养一批有文化、懂技术、会经营的新型职业农民。此外，也要根据当地种植、养殖、农机、文创等产业的发展需求，构建中职、高职、本科、继教一体化的农村职业教育体系。

“要加强村、镇两级职业教育培训机构的布局调整，尽可能满足农民群体就近培训、现场教学的需求，为乡村振兴提供持续动力。”邹联克说。

2021年，人力资源和社会保障部会同财政部等联合印发《“十四五”职业技能培训规划》，其中提到，要“面向农村转移劳动力、返乡农民工、脱贫劳动力，开展职业技能培训和安全知识培训”“要注重对准备外出就业青年农民工的职业指导和培训工作，依托职业院校和职业技能培训机构等为其提供有针对性的培训服务，促进其职业技能提升”。

全国人大代表、民建佛山市顺德区总支委员、顺德职业技术学院副院长罗丹对于职业教育助力乡村振兴的话题，也有过许多思考。

她认为，产业发展是乡村振兴的关键。职业教育要充分发挥自身优势，积极推动人才培养链、科技推广链、农业产业链精准对接，促进农村产业发展的动力变革和质量提升。

“除了赋能产业发展之外，职业教育也对农村的乡土文化建设有着极大助力。”罗丹告诉记者，职业教育首先能派上用场的地方，就是在农村产业振兴这方面，职业教育能够“积极推动”，比如农村电商、技术下乡等。例如，顺德当地的园林花卉产业、鳗鱼养殖产业，都离不开职业院校提供的技术支持和人才输出。

但罗丹也认为，乡土社会已经发生很大变化，正在面临着人口流失、文化萎缩等许多问题，乡村振兴不能忽略乡土文化的传承和发扬，在这个过程中，职业教育可以发挥很重要的作用。她认为，职业教育可以切实担负起弘扬优秀传统文化、加快乡村精神文明建设的重要使命，为乡村全面振兴提供精神动力。

目前，顺德职业技术学院已经成立了“顺德粤剧曲艺学院”“顺德咏春拳（武术）学院”“顺德厨师学院”等特色教育基地，成为推广乡土文化的范例。

“非遗传承、老手艺这些东西，还有乡土建筑文化、景观文化、活动文化等，都需要有人去保护、完善，并讲述相应的故事，这些方面职业教育大有作为。我们可以设计相应研学旅游路线，针对游客讲述乡土故事；可以设计家长课堂、各种文化活动等，针对新市民讲述乡土故事，让他们更好地融入当地，形成文化认同；还可以针对海外乡亲讲述乡土故事，让他们了解家乡的变与不变，增强他们的认同感。”罗丹说。

她提到，顺德职业技术学院的许多毕业生，也已经扎根乡村，助力乡村文化建设。

2022年起，农业农村部、财政部启动实施了乡村产业振兴带头人培育“头雁”项目，将新型农业经营主体带头人培育为乡村产业振兴领头雁，每年为每个县（市）培育10名左右“头雁”，全国每年培育约两万名，最终形成乡村产业振兴带头人“头雁”队伍，带动全国新型农业经营主体形成人才“雁阵”。

在全国各地培养乡村产业振兴带头人的过程中，包括云南开放大学、黑龙江农业工程职业学院、广西农业职业技术大学等职业教育相关院校发挥了极大作用。

邱宁宏也专门提到自己的一名学生，在校时就是学生会主席，去年还获得了“贵州省最美劳动者”的称号。目睹自己的学生“成长为乡村振兴的主力军”，邱宁宏感到由衷的自豪。

但邱宁宏也坦承，目前，根据她了解到的情况，涉农专业毕业生真正扎根乡村、从事农业农村工作的人，近年来“比例有所下降”，专业对口率下降得更多。

这个问题引起了她的思考，邱宁宏计划，在后续的履职中加强调研，梳理分析造成这种现状的原因，为职业教育“更好地助力乡村振兴”提供参考。

（记者 张渺）

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