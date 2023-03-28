人民网北京3月28日电 （记者李依环）记者今天从教育部获悉，在国家智慧教育公共服务平台上线一周年之际，国家智慧教育读书平台今天正式上线。国家智慧教育读书平台依托数字技术，通过汇聚优质资源、营造互动场景、展示阅读成果，为不同学段学生、社会公众提供丰富多彩的读书空间。

据介绍，平台一期重点围绕青少年读书空间、老年读书社区组织建设，同时向用户推荐中国语言文字博物馆、中国数字科技馆等优质资源平台。青少年读书空间设“人文社科”“自然科学”“文学”“艺术”四个栏目，提供电子书、导读、书评、读书心得等相关内容。老年读书社区提供贴近老年人精神文化需求的优秀读书资源，努力为实现老有所学、老有所乐、老有所为创造更好条件。

中国语言文字数字博物馆包括语言国情、发展演变、经典传承、语博书屋、语博学堂、语言智能、主题展览7个主体板块，集聚优质语言文化资源，开展语言文化品牌活动，支撑国家通用语言文字和中华优秀语言文化学习研究，开辟中华优秀文化传播新窗口。中国数字科技馆集成和分享优质科普资源，提供场景式、沉浸式科学教育体验，助力做好科学教育加法，激发学生科学兴趣，让更多青少年心怀科学梦想、树立创新志向。

教育部有关部门负责人介绍，国家智慧教育读书平台是教育数字化“三横三纵”内涵的进一步拓展，是国家智慧教育公共服务平台功能的进一步丰富，平台上线将助力在广大青少年中形成“爱读书、读好书、善读书”的浓厚氛围，推动数字教育从校园走向社会，努力形成以教育数字化支撑全民终身学习的良好格局。

下一步，平台将持续加强适宜、优质、多样、健康的阅读资源建设，优化平台功能、创新读书分享方式，展示“书香校园”“书香班级”“读书标兵”和优秀读书报告等，着力打造全民关注、全民参与、全民成长的实践型、智慧型读书平台，助力建设全民终身学习的学习型社会、学习型大国。

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