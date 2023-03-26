习近平总书记强调，我们的教育要善于从五千年中华传统文化中汲取优秀的东西，同时也不摒弃西方文明成果，真正把青少年培养成为拥有“四个自信”的孩子。

青少年是祖国的未来、民族的希望。青少年教育最重要的是教给他们正确的思想，引导他们走正路。本期教育版选取4所学校的育人实践，看他们如何牢记习近平总书记嘱托，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

——编 者

上海市曹杨第二中学

理论实践结合 坚定理想追求

本报记者 闫伊乔

“我们就‘弘扬诚实守信的传统美德’发文倡议，培养诚信观念，提高诚信意识……”不久前，上海市曹杨第二中学青少年学习马列主义协会成员以“诚信”为主题自主发起倡议书，倡导同学们做诚信少年。

成立30余年，青少年学习马列主义协会已成为曹杨二中成员最多、最具影响力和号召力的社团。“升旗仪式、班会课……如今，理论学习已经融入我们学习、生活的方方面面。”协会成员金晨旭说。

如何让青少年深入学习理论知识？曹杨二中在实践中找到了答案。

曹杨二中党委书记侯文英介绍，学校注重“贴近生活学理论、贴近学生搞活动、贴近社会树理想”，把思政小课堂同社会大课堂结合起来。曹杨新村是上海第一个工人新村，坐落于此的曹杨二中以青少年学习马列主义协会为抓手，打造了一系列“红色奠基”课程。

学校重视知行合一，组织学生赴江苏南京、山东临沂、甘肃会宁等地开展红色实践活动。为传递榜样力量，学校还将劳动模范等请进校园、编印“走近劳模”访谈专辑等。

学农实践活动也成为学生们的“必修课”。同学们通过田野调查活动，看乡村、入农户、进园区、访企业，培养吃苦耐劳、团队合作的精神。“看着亲手收割、堆叠如山的稻谷，很有成就感！”参加学农实践活动后，同学们体会到劳动的艰辛与快乐。

与此同时，曹杨二中还积极培养具备国际视野的人才，开设了德语、意大利语等小语种课程，为学生提供赴国外游学、交流的机会。“学好一门外语，是自我能力的提升，也有助于我们讲好中国故事，展示真实、立体、全面的中国。”刚参加完与国外学校线上交流活动的高二学生宋忻珊说。

“我们注重通过校级理事会、年级学习小组和班级团支部理论学习小组等上好‘大思政课’，让党的创新理论进教材、进课堂、进头脑，增强青少年‘四个自信’；通过走进社区、农村投身志愿服务等活动，构建理论和实践相结合的育人方式。”侯文英说，学校始终把立德树人作为根本任务，激励学生自觉把个人的理想追求融入国家和民族的事业中，把远大抱负落实到实际行动中。

（杨庆媛参与采写）

西安电子科技大学附属小学

追溯电波之声 弘扬科学精神

本报记者 吴 丹

“为什么是半部电台？这部在反‘围剿’战斗中缴获的无线电台已经损坏，只能收报，不能发报。它陪伴红军走完漫漫长征路，作出突出贡献，被人们保存至今……”

这里是西安电子科技大学附属小学（高新区校区）的红色研学活动现场，40名学生在老师带领下来到西安电子科技大学校史馆、博物馆，探寻红色足迹，追溯电波之声。

一张张照片、一件件藏品、一段段解说，彰显着“红色电波”荣光，映照了往昔峥嵘岁月，也见证了我国通信事业的发展成就。参观中，学生们聆听李白、张露萍等革命先烈前赴后继的感人事迹，也学习保铮院士、段宝岩院士在国家重大项目中敢为人先、创新探索的科学精神。在未来厅影院，学生们还了解到通信技术发展的前沿方向，树立科学梦想。

参观结束后，二年级学生辛梓叶作为少先队员代表发言：“我们要传承红色基因，弘扬科学精神，刻苦学习，努力实践，争做新时代好少年。”作为这次红色研学活动的组织者，高新区校区副校长李娇娟说：“培养拥有‘四个自信’的孩子，不能靠空洞的说教灌输，要用好红色资源、讲好中国故事，将爱国之情、强国之志、报国之行根植于学生内心深处。”

在西安电子科技大学附属小学，类似的红色研学活动还有很多。据介绍，学校围绕立德树人根本任务，打造以“红色电波”为主题的第二课堂，定期举办“电波教授讲堂”“科技节”等，让孩子们了解过去的我们是怎样的、如今的我们是怎样的、未来又将去向何处，树立为中华之崛起而读书的信念。

同时，学校积极开设中华优秀传统文化传承与创新的校本课程，举办“诗和远方系列讲坛”，让孩子们在搜集整理资料、交流探讨问题、绘制创意思维导图、展演话剧等一系列活动中，自觉接受中华优秀传统文化熏陶，增强人文底蕴、家国情怀和责任担当。

青少年阶段是人生的“拔节孕穗期”。西安电子科技大学附属小学校长马国宏说，教育工作者应主动担起责任，从五千年中华传统文化中汲取优秀的东西，同时也不摒弃西方文明成果，在课堂内外充分展现我国经济发展、科技创新、文化繁荣等伟大成就，在学生心中埋下自信的种子。

山东曲阜市实验小学

走进传统文化 提升学生素质

本报记者 丁雅诵

“二十四节气中的‘惊蛰’是什么意思？自然界会发生怎样的变化？只要你稍微留心，就会发现春天的痕迹。”前段时间，在山东曲阜市实验小学的“二十四节气之约”主题实践活动中，学生们用画笔记录春天。

“每一节气都有其自然规律、风俗习惯、节令特点，其中蕴藏着中华民族的智慧结晶与精神财富。”学校教师李秀萍说，以二十四节气为节点，学校开展了丰富的主题实践活动，引导学生认识节气民俗、树立健康生活方式、感悟优秀传统文化。

用喜闻乐见的方式，让学生了解并喜爱中华优秀传统文化，近年来，曲阜市实验小学一直在探索。学校充分利用当地儒家文化资源丰富的优势，开展“开学第一课”、“儒学第一课”、经典诵读、六艺传承、研学游等活动，把优秀传统文化融入学校教育各个环节。

走进学校，朱漆彩绘的仿古大门端庄典雅，孔子广场上矗立着汉白玉孔子雕像，两侧是镌刻着《论语》的大理石墙，教学楼栏杆上用竹简样式书写着四书五经中的名句……每一处校园场景都精心布置，散发浓郁的文化气息。

在课程设置方面，学校开设了文化涵养、新锐视野、品音戏舞、美工艺廊、体育天地等六大门类27个项目的“新六艺”课程，并在各个学科组、班级组分别组建特色团队、兴趣小组，引领学生认识六艺，促进学生提升素质、全面发展。

“孔子讲学的杏坛、颜回生活的陋巷与我们近在咫尺，一批传统文化基地也免费开放，我们常会带领学生走一走2000多年前‘浴乎沂，风乎舞雩，咏而归’的路线，在历史文化遗存中感悟优秀传统文化的魅力。”学校少先队辅导员宋久红介绍，依托地域优势，学校组织开展了走近孔子、传承国学、体验劳动等系列研学活动，并将研学活动课程化，通过“体验—感悟—践行”的方式，增强学生的责任担当意识。

“我们将继续深化优秀传统文化教育，在教学中增加实践育人的比重，让孩子们在了解、亲近、体验的过程中，唤起心中的文化自信，成长为堪当民族复兴大任的时代新人。”学校校长张居峰说。

江西瑞金市解放小学

传承红色基因 厚植家国情怀

本报记者 吴 月

“叔叔阿姨们，你们知道这口井为什么叫‘红井’吗？”正值周末，在江西瑞金沙洲坝红井旧址，瑞金市解放小学五年级学生刘杍昕正为游客讲述“吃水不忘挖井人”的故事。动情的讲解结束，游客掌声四起。

身穿红色校服的刘杍昕，是瑞金市解放小学红色小导游社团的成员，常常利用节假日时间到景区为游客义务讲解。“一开始有些紧张，但越讲越自信。讲解红色故事时，我仿佛回到了革命年代，感受到革命先辈的坚定信念。”刘杍昕说。

“孩子们不仅能接受生动的红色教育，还能锻炼综合素质。”解放小学副校长、社团指导教师刘洁琴介绍，2001年，学校依托当地红色资源创办了红色小导游社团。老师们利用课外活动时间组织学生学习历史知识，并开展红色寻访、实地讲解等丰富的活动。

解放小学校园里，有着浓浓的红色文化氛围。“我们注重把弘扬革命传统、传承红色基因深刻融入学校教育，整合环境建设、课程建设、活动建设，积极开展红色教育，为学生成长奠定坚实的基础。”解放小学校长李小金说。如今，学校的红色长廊里有苏区精神的介绍，红色书屋里有精选读物，红色影院则定期播放优秀影视作品。教室里，各学科老师将红色文化教育与学科教育相融合，发挥学科育人价值。

走进学校红色书屋，学生的瓷盘画作品映入眼帘：红井、瑞金红军烈士纪念塔……“这些都是同学们在美术课和美术社团里创作的。”解放小学美术教师叶青介绍，以美术学科为例，教师会引导学生描绘心中的革命英雄、珍贵文物等，并让学生介绍绘画思路、作品涵义，增进学生对红色文化的认识。学校还设立了“红色瓷盘”绘画室，鼓励学有余力的学生在课后参与瓷盘画创作，并向全校展出优秀作品。

在解放小学，英语教师也积极参与红色教育——红色小导游社团增设了英文版讲解教学，不少学生都能用中英双语介绍家乡。“欢迎来到我的家乡瑞金！”四年级学生肖政辰对这段讲解词已经非常熟悉。前不久，他还在瑞金市小学生英语口语大赛中获得了一等奖。“未来，我要把家乡的红色文化讲给更多人听！”肖政辰自信地说。

版式设计：沈亦伶

《 人民日报 》（ 2023年03月26日 05 版）

(责编：岳弘彬、赵欣悦)