赵岍 袁悦 刘开阳

人民网北京3月31日电 30日上午，“奋斗青春路”——第十七届大学生年度人物颁奖盛典暨2022年度人民网奖学金颁奖典礼在人民日报社新媒体大厦举办。会上，主办方为第十七届大学生年度人物、2022年度人民网奖学金获奖代表颁奖。

获奖大学生代表分享成长故事。实习生韩华良 摄

人民网党委委员、监事会主席、人民网研究院院长唐维红出席活动并致辞。她在致辞中表示，作为网上的人民日报，人民网始终关注高等教育发展和卓越人才的培养。近年来，人民网+客户端精心打造“全国大学生同上一堂思政大课”的融媒体品牌栏目，被教育部评为思政课改革创新的亮点。2021年，人民网举办的“启程吧·人民红”活动走进8个省市的18所高校，开展“跟着总书记读好书”联合党日活动、党史知识竞赛校园跑，开创高校党建工作的新思路。2022年，人民网与教育部职业教育与成人教育司共同发起“悦读伴我成长”职教学生读党报活动，覆盖近 3000 万职教生群体。“我们一直认为媒体是宽教育，教育是深媒体。在推动教育高质量发展、建设教育强国的新征程上，人民网愿与各方携手同心，勇担重担，共创未来。”

人民网党委委员、监事会主席、人民网研究院院长唐维红致辞。实习生韩华良 摄

中共北京市委前线杂志社副社长陶世㫜作为主办方代表介绍了项目情况。他表示，“大学生年度人物”推选展示活动自2005年举办以来，活动影响力不断扩大，示范性越来越强，参与度越来越广，已成为大学生思想教育工作中有成效、有影响的创新型、品牌型活动。主办方将继续把握正确导向，将以更高的标准和要求开展好大学生年度人物推选展示活动。

中共北京市委前线杂志社副社长陶世㫜作为主办方代表介绍活动情况。实习生韩华良 摄

人民网党委委员、副总裁潘健，中央财经大学马克思主义学院特聘教授、博士生导师、教育部青年长江学者冯秀军，中国大学生在线副主任郑骊君，人民网编委会委员、移动中心主任张玉珂等出席活动并颁奖。

中国大学生在线副主任郑骊君公布第十七届“大学生年度人物”名单。实习生韩华良 摄

人民网党委委员、副总裁潘健（右一）为第十七届“大学生年度人物”获奖学生颁奖。实习生韩华良 摄

第十七届“大学生年度人物”推选展示活动由教育部、人民日报社共同指导，人民网、光明日报社教育部、《大学生》杂志、中国大学生在线联合主办。去年8月活动启动以来，共收到全国31个省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团推荐报名423人。经过多轮评审，推选出10位最美大学生、20位大学生年度人物、30位大学生年度人物提名奖、109 位大学生年度人物入围奖。

人民网党委委员、监事会主席、人民网研究院院长唐维红（右一）为2022 年度人民网奖学金一等奖获奖学生颁奖。实习生韩华良 摄

人民网编委会委员、移动中心主任张玉珂（右一）为2022 年度人民网奖学金二等奖获奖学生颁奖。实习生韩华良 摄

人民网研究院常务副院长唐胜宏（右一）为2022 年度人民网奖学金三等奖获奖学生颁奖。实习生韩华良 摄

人民网奖学金于 2008 年设立，从2021年起面向全国高校在校生开放申请。2022 年人民网奖学金将专科生也纳入到了评选范围之内，更好地发挥了为党育人、为国育才的价值引领作用。经过资格审查、网络投票、专家评审、评审委员会审议、终评展示及网上公示，共有来自30所学校的30名同学获得2022年度人民网奖学金。

第十七届大学生年度人物、2022年度人民网奖学金一等奖获得者武汉科技大学控制科学与工程专业博士生袁鑫分享自己的故事。实习生韩华良 摄

2022年最美大学生、上海应用技术大学风景园林专业学生陆亦炜分享自己的故事。实习生韩华良 摄

第十六届大学生年度人物、清华大学新闻传播学专业学生丹臻群佩分享自己的故事。实习生韩华良 摄

2022年人民网奖学金获得者、中南财经政法大学电影学专业学生王若妍分享自己的故事。实习生韩华良 摄

会上，获奖大学生代表分享了他们的成长故事。他们中，有17岁投身花艺事业，每天与鲜花为伴14小时的花艺世界冠军；有投身教育扶贫，跨越 14 个省份，为孩子们带去优质教育资源的教育学博士；有大学才开始学习电脑打字，在8年计算机专业的学习中获奖 70 余项的独臂博士；有从练习声乐失声到投身影视特效，在遗憾中转型收获更丰盈人生的未来编剧；有投身美育事业，成立原创服装品牌，获得纺织业最高奖项的青年设计师；有出版口述史作品，成立青年大学生普法宣讲团，甘当民族团结的一粒种子的藏族小伙；有勇救落水母子、积极奉献获得人生成长的北京冬奥会志愿者……学生们用一个个自己的故事，向我们阐释了当代青年最美的力量。

在“聚焦立德树人，提升育人品质”思政圆桌环节上，人民网教育频道主编孙竞与多位教育一线思政老师展开对话。中央财经大学马克思主义学院特聘教授、博士生导师、教育部青年长江学者冯秀军表示，“一百多年前那个时代的青年，用青春和热血为我们打造出了今天这样一个中国青年可以平视世界的新天地。我们这片热土，蕴含了无限的力量和希望，希望同学们投身实践，寻找到我们的使命，从而获得青春奋进的力量。”

“聚焦立德树人，提升育人品质”思政圆桌环节。实习生韩华良 摄

沈阳工业大学辅导员、“2020年高校最美辅导员”李青山勉励大学生们：“作为新时代青年，要用我们的生命长度去丈量祖国大地，要用我们的情感厚度去倾听人民呼声，要用我们的血液热度去完成伟大复兴。”东北师范大学附属中学思政课老师、第十四届大学生年度人物刘强分享道：“希望大家能够继续去追求身体上的进步，学习上的进步，政治上的进步，追求有益于国家与人民的更大进步。”

上“人民网+”客户端观看第十七届大学生年度人物推选展示活动专题

附：2022年人民网奖学金获奖名单

一等奖（5人）

陈 健 吉林大学仪器科学与电气工程学院

于小洛 上海交通大学机械与动力工程学院

帅轩越 西安交通大学电气工程学院

杨佳琪 曲阜师范大学生命科学学院

袁 鑫 武汉科技大学计算机科学与技术学院

二等奖（10名）

陈阜斌 中国石油大学 (华东)地球科学与技术学院

蒋布辉 北京航空航天大学机械工程及自动化学院

裴智明 太原理工大学机械与运载工程学院

罗明军 清华大学美术学院

王若妍 中南财经政法大学中韩新媒体学院

王佳俊 济南大学化学化工学院

田博文 西北农林科技大学动物科技学院

陈凌继霄 华中师范大学马克思主义学院

张怡靖 新疆大学中国语言文学学院

黄丹萍 深圳职业技术学院材料与环境工程学院

三等奖（15名）

何佳妮 西安外国语大学英语师范学院·教育学院

付靖宇 中国科学院大学工程科学学院

严佳虞 首都医科大学附属北京儿童医院

苑津山 浙江大学教育学院

姬祥飞 西安石油大学经济管理学院

卢 东 哈尔滨工业大学土木工程学院

薛 月 四川师范大学生命科学学院

徐润昕 大连海事大学航海学院

梁雨彤 黑龙江中医药大学药学院

葛 帆 广州医科大学第一临床学院

宗厚汝 中国农业大学食品科学与营养工程学院

李汉瑾 山东理工大学经济学院

高彤彤 西南交通大学交通运输与物流学院

杨琪毅 长沙理工大学土木工程学院

赵乐怡 北京中医药大学岐黄学院

(责编：李依环、熊旭)