原标题：湖北：超九成高校建成“一站式”学生社区

新华社武汉3月24日电 题：湖北：超九成高校建成“一站式”学生社区

新华社记者李伟

早上8时许，在华中科技大学师生服务中心，该校土木与水利工程学院的大二学生杨淑慧刷学生卡后，不用一分钟就打印了自己的成绩单。“进一个门，办所有的学生事。”杨淑慧说，学校推行学生社区“一站式”服务以来，除了去教室上课，其他事基本都能在学生社区解决。

3月21日，华中科技大学学生杨淑慧在师生服务中心打印成绩单。新华社记者李伟 摄

25家单位入驻，开设28个服务窗口，设立24小时自助服务区，线上线下办理各类学生事项……“一站式”学生社区，不仅有像师生服务中心这样的公共服务资源，各类育人资源也在此聚集。走进华中科技大学紫菘学生社区的学生活动中心，创新创业工作室、党团活动室、心理咨询室、学业发展支持中心等一应俱全。

学生社区是学生共同生活的园区，是课堂之外的重要育人阵地。如何在课堂之外开拓培养时代新人的崭新场景？华中科技大学党委书记李元元说，学校通过建设师生服务中心、学生活动综合体和学生活动室，已初步形成“学校—片区—楼栋”育人空间布局。

荟园学生社区是华中农业大学校园里规模最大、学生最集中的社区，21栋宿舍楼可容纳学生近24000人。除了配备学生事务服务大厅，该校还在学生社区建成44个学生驿站，集成1个信息门户和“祝鑫工作室”等师生自媒体矩阵，汇聚5个食堂、3个运动场等生活设施，“百米生活圈”“线上+线下”满足学生各类学习生活需求。

3月21日，华中农业大学荟园学生社区的指导老师帮助学生修改简历。新华社记者李伟 摄

华中农业大学文法学院辅导员胡学谦是入住荟园七栋学生公寓的辅导员之一。“白天我在办公室处理各类学生事务，晚上就在楼道、寝室与学生们聊天谈心。”胡学谦说，“学生在哪儿，我们就在哪儿，才能把育人工作做好。”

打通服务学生“最后一米”，当他们的“暖心人”和“引路人”。在湖北工业大学，全校13个本科学院党委副书记与辅导员全部入驻学生社区驿站办公，该校这一举措已经坚持37年。“我们找辅导员办事聊天特别方便，只需下楼就能找到老师。学习或者生活遇到困难，我都会找老师聊一聊。”该校会计专业学生林会祥说。

湖北省教育厅厅长周静介绍，目前，全省93.8%的高校已建成“一站式”学生社区，全省高校4.1万余名校院领导、专任教师、心理教师等入驻学生社区，近5000名辅导员入住学生宿舍，育人质效稳步提升。

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