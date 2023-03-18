人民网北京3月18日电 记者从北京工业大学获悉，北京首家高校党建馆——北京工业大学党建馆于本月正式开放预约。党建馆主题为“引领·创新”，意为党建引领开新局，实践创新谱新篇，旨在持续推动政治生态和创新生态相互涵育，着力打造组织化赋能创新阵地。

北京工业大学党委常委、组织部部长、统战部部长、党校常务副校长王文杰介绍，党建馆展厅约700余平方米，主要由理论教学、案例教学、榜样教学、仪式教学和实训教学五大教学区构成，旨在用生动详实的案例为师生党员讲清楚为什么、干什么、怎么干，让大家深入了解身边榜样和优秀案例，在互讲互学中找差距补短板促提升。

结合内容特点和学习方式，党建馆创造出了五步教学法“学、听、观、研、测”：学习讲话精神，听现场讲解讲授，观看VR党史馆实景，研讨学习收获感想和测试培训实效。馆内还推出了多样化的互动方式，如VR设备体验知名党史馆实景内容、现场打印制作政治生日卡等，让教育培训“活”起来。除科技方式外，党建馆还设立荣誉墙，通过互动查询屏可以深入了解榜样背后的故事，起到激发热情、凝聚力量、培育精神的作用。

据介绍，学校组建了以党委组织部干部、教师党支部书记、学生党支部书记为主体的校级讲解团队，并邀请经验丰富的专业讲解员培训指导、统一讲解词。“讲解团的工作既是一份荣誉，更是一份责任。我们要以北工大人的亲身经历，讲述好我们工大的红色故事，做好党建馆的讲解服务工作，让大家更多、更好地了解学校的红色基因、红色文化、红色传承和红色实践。”讲解员、环境与生命学部制冷教工党支部支部书记周峰说。

北京工业大学党委副书记李四平介绍，为了增强培训的仪式感，党建馆安排了重温入党誓词集体宣誓和集体过“政治生日”环节。同时，馆内设置了可容纳50人的实训教室，供支部开展学习研讨。“第一批示范课程由组工干部、理论专家等组成授课组，面向全体党员讲授实训课程，将党内学习教育融入日常、抓在经常，增强党员的先进性和纯洁性，激励党员发挥先锋模范作用。我们作为北京高校首家党建馆力求干在实处、走在前列。”（孙竞、实习生余睿婕）

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