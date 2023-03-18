人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

北京首家高校党建馆正式开放预约

2023年03月18日23:05 | 来源：人民网-教育频道
小字号

人民网北京3月18日电 记者从北京工业大学获悉，北京首家高校党建馆——北京工业大学党建馆于本月正式开放预约。党建馆主题为“引领·创新”，意为党建引领开新局，实践创新谱新篇，旨在持续推动政治生态和创新生态相互涵育，着力打造组织化赋能创新阵地。

北京工业大学党委常委、组织部部长、统战部部长、党校常务副校长王文杰介绍，党建馆展厅约700余平方米，主要由理论教学、案例教学、榜样教学、仪式教学和实训教学五大教学区构成，旨在用生动详实的案例为师生党员讲清楚为什么、干什么、怎么干，让大家深入了解身边榜样和优秀案例，在互讲互学中找差距补短板促提升。

结合内容特点和学习方式，党建馆创造出了五步教学法“学、听、观、研、测”：学习讲话精神，听现场讲解讲授，观看VR党史馆实景，研讨学习收获感想和测试培训实效。馆内还推出了多样化的互动方式，如VR设备体验知名党史馆实景内容、现场打印制作政治生日卡等，让教育培训“活”起来。除科技方式外，党建馆还设立荣誉墙，通过互动查询屏可以深入了解榜样背后的故事，起到激发热情、凝聚力量、培育精神的作用。

据介绍，学校组建了以党委组织部干部、教师党支部书记、学生党支部书记为主体的校级讲解团队，并邀请经验丰富的专业讲解员培训指导、统一讲解词。“讲解团的工作既是一份荣誉，更是一份责任。我们要以北工大人的亲身经历，讲述好我们工大的红色故事，做好党建馆的讲解服务工作，让大家更多、更好地了解学校的红色基因、红色文化、红色传承和红色实践。”讲解员、环境与生命学部制冷教工党支部支部书记周峰说。

北京工业大学党委副书记李四平介绍，为了增强培训的仪式感，党建馆安排了重温入党誓词集体宣誓和集体过“政治生日”环节。同时，馆内设置了可容纳50人的实训教室，供支部开展学习研讨。“第一批示范课程由组工干部、理论专家等组成授课组，面向全体党员讲授实训课程，将党内学习教育融入日常、抓在经常，增强党员的先进性和纯洁性，激励党员发挥先锋模范作用。我们作为北京高校首家党建馆力求干在实处、走在前列。”（孙竞、实习生余睿婕）

(责编：李依环、熊旭)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部