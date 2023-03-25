原标题：海军启动青少年航校招生工作 在初中毕业生中超前选拔舰载机飞行苗子

记者从海军招飞办获悉，海军近日启动青少年航校年度招生定选工作，在山东、河南、重庆等部分省市初中毕业生中超前选拔舰载机飞行苗子。检测考核合格者将依据中考成绩，录取至14所海军青少年航校完成高中学业。

为适应海军建设发展需要，拓展海军舰载机飞行学员的选拔模式和招收途径，自2015年起，海军会同教育部依托全国14所优质普通高中分批建设海军青少年航空学校，组建海军航空实验班。航空实验班按照军地合作共育人才模式，及早发现和培养更多热爱海空、适合飞行、素质全面的飞行学员苗子。按照2023年度招生计划，海军从3月下旬开始，在14所海军青少年航校所在省市，对初检合格的约4500名适龄初中毕业生进行招生定选检测。

据海军招飞办负责人介绍，按照分工，海军负责考生的身体检测、心理选拔和政治考核，相关省市教育行政部门负责文化成绩把关。检测考核合格的考生将参加本年度中考，依据中考成绩择优录取，且录取成绩不能低于省级示范性高中最低录取分数线。进入海军青少年航校后，学生将被单独编班，模拟部队管理模式，由专职管理机构负责日常管理，除按照国家课程标准完成教学课程，海军航空实验班还增设海军航空特色教育训练内容，由海军选派教员定期到校授课和训练辅导。学生进入高三年级后，统一参加海军招飞选拔检测，依据高考成绩和飞行潜质测试结果择优录取至海军航空大学。综合素质优异的，还将有机会被推荐到北京大学、清华大学、北京航空航天大学进行“双学籍”联合培养。未被录取为飞行学员的海军航空实验班毕业学生可正常参加全国高考。（孙鲁明、杨洁）

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