杨 一

习近平总书记强调：“要强化精准思维，做到谋划时统揽大局、操作中细致精当，以绣花功夫把工作做扎实、做到位。”当前，加强和改进高校思想政治工作，就要认真学习贯彻党的二十大精神，坚持为党育人、为国育才，运用精准思维，持续增强思政工作的亲和力和感染力、针对性和实效性。

要厚植教育情怀。精准思维的立足点在于定位精、立场准。高校思想政治工作关系高校培养什么样的人、如何培养人以及为谁培养人这个根本问题。思政工作者要秉持以学生为中心，真爱学生、会爱学生，按照不同学生的特质、视野、素养，因材施教，激发每一个学生的潜力和动力，进而全面提高人才自主培养质量，着力造就拔尖创新人才。

要优化内容供给。精准思维需做到内容精、供给准。数字时代，学生接受的信息量大增，这对教育内容提出了更高要求。思政工作的内容设计应更加精细，充分考虑学生的认识能力和情绪感受，避免空洞说教、热点滞后等问题，要努力打造精品，更好地凝聚学生、引领学生。同时，要对准学生的兴趣点、关注点，实现最优教学效果。例如，南京航空航天大学邀请担任C919大型客机、国产大型水陆两栖飞机AG600等“国之重器”总设计师的校友、专家讲授思政公开课，请“身边人”将践行科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力的“身边事”娓娓道来，同学们想听爱听，思政工作也更能入脑入心。

要完善技术保障。精准思维离不开技术精、方法准。目前，高校思政工作者在信息获取方面具备了大数据分析的可能，在模式创新方面也获得了智慧化驱动的契机。通过对各类学生信息的数据抓取、筛选和统计，实现学生行为的智慧分析，形成学生的精准画像，进而研究人才培养在不同阶段的重点内容、关键支撑与有效评价手段，可以让思政工作更科学、更高效。

精准思维是科学的认识方法和工作方式。期待更多的思政工作者能够科学运用精准思维，让新时代高校思政工作扎根中国大地、传承红色基因，培根铸魂、启智润心。

（作者为共青团中央中国特色社会主义理论体系研究中心南京航空航天大学基地研究员）

《 人民日报 》（ 2023年03月26日 05 版）

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