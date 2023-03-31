原标题：高校学子共话使命担当

“在我们身处的新时代，我们看到了广大青年在脱贫攻坚的战场上摸爬滚打，在科技攻关的岗位上奋力攀登，在抢险救灾的前线冲锋陷阵，在抗击疫情的一线披甲出征，在奥运竞技的赛场上奋勇争先，在保卫祖国的哨位上英勇守护。当代的中国青年，展现出了自信自强、刚健有为的精神风貌！”3月29日，“中国式现代化：新青年 新征程 新作为”党的二十大精神高校联合宣讲现场，北京高校学习宣传党的二十大精神师生宣讲团讲师、中央财经大学马克思主义学院教师李扬的领讲让会场气氛迅速热烈起来。

在推进中国式现代化的新征程中，当代中国青年应该如何作为？来自12所高校的青年学子齐聚中央财经大学，共话身上的使命与担当。

北京理工大学延河青年宣讲团副团长史絮介绍了北理工校园里的无数“硬核”青年：有向世界人民展示卫星互联网测量领域中国力量的“最美大学生”宋哲；有成功研制出智能骨科手术导航机器人的邵龙；有致力于智能无人机系统控制技术前沿研究的“飞鹰”青年吴则良……“学国家所需，解国家所急，到国家社会发展最需要的行业、领域、第一线建功立业。新时代北理工青年义不容辞，一马当先。”史絮坚定地说。

“乡村要发展，一定要把老房子拆掉吗？那是我的根！”在乡村调研中，贵州莲池村一位70岁老人的话深深印在陈银冰的脑海里。陈银冰是华中科技大学研究生红色理论学讲团讲师，也是学校党员先锋服务队的成员。她和同学们希冀在靶向调研中找准乡村振兴的索引。“村里的这些老房子是真的都要拆掉吗？当地的产业发展有哪些独特的优势？村民们擅长什么，希望发展什么？”一个个具象的问题，让她明白，答案只有真正深入百姓家中和田间地头，才能探索出来。

“在以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的新征程上，需要广大青年挺膺担当。敢做先锋、不当过客，敢做泥腿子，不当花架子。”陈银冰说，“我们也将继续出发，用实际行动践行‘扎根祖国大地，精准服务需求’的初心使命，用专业知识助力走好中国式现代化的乡村振兴道路，真正做到不负青春不负村。”

“中财大师生将自己的力量写在了脱贫攻坚和乡村振兴的过程中！”中央财经大学研究生宣讲团讲师李晓婷的声音铿锵有力。在江西赣州、山东济宁、福建龙岩等地，到处可见中央财经大学师生服务队的身影：实地摸排当地村庄合并、土地流转、普惠金融以及疫情下企业复工复产情况，探索党建引领在农村合作社当中的作用；协助当地完成惠农中心六大平台搭建运营，完成土地流转宣传视频拍摄，助力当地抛荒地复耕及土地流转工作开展……“中财大青年只是新时代青年的缩影。如今，新青年踏上新征程，我们更应该以崭新的面貌、昂扬的姿态、过硬的本领，担当时代重任，为实现第二个百年奋斗目标贡献青春力量！”李晓婷对此充满信心。

科技报国、生态建设、助力传统文化的创造性转化……宣讲会现场气氛热烈，各高校宣讲团成员结合自身专业实践畅所欲言，用青年之声宣讲二十大精神，引导广大青年同心同德奋勇前进。“此时此刻，中国式现代化的不断向前推进，赋予了新时代青年人新的历史使命和历史责任，为我国青年在建设社会主义现代化国家的新征程中展现聪明才智、释放创新创造活力，提供了广阔的舞台和空间。”中央财经大学党委研究生工作部部长白彦锋总结道。

（记者 杨飒）

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