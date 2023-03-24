原标题：学历教育在校生达2.93亿人

23日，教育部召开新闻发布会，介绍了2022年全国教育事业发展基本情况。从数据看，2022年全国共有各级各类学校51.85万所；学历教育在校生2.93亿人；专任教师1880.36万人。新增劳动力平均受教育年限达14年。分层级看，各级各类教育均取得显著进展。

学前教育普惠资源进一步增加。2022年，学前教育毛入园率89.7%，比上年提高1.6个百分点。全国共有幼儿园28.92万所。其中，普惠性幼儿园24.57万所，普惠性幼儿园占全国幼儿园的比例为84.96%。

义务教育办学条件进一步改善。2022年，九年义务教育巩固率95.5%，比上年提高0.1个百分点。各地通过新建改扩建等方式新增城镇义务教育学位500余万个。义务教育阶段进城务工人员随迁子女在公办学校就读和享受政府购买学位的比例达95.2%，比2021年提高了4.3个百分点。

高中阶段普及水平进一步提高。2022年，高中阶段毛入学率91.6%，比上年提高0.2个百分点。全国共有普通高中学校1.50万所，比上年增加441所；招生947.54万人，比上年增长4.71%；在校生2713.87万人，比上年增长4.18%。

高等教育在学规模进一步扩大。据教育部有关负责人介绍，目前我国已建成全球规模最大的高等教育体系。2022年我国高等教育在学总规模达4655万人，比上年增加225万人；毛入学率达59.6%，比上年提高1.8个百分点，普及化水平进一步巩固和提升。

值得注意的是，在推动高中阶段和高等教育阶段的普职协调发展方面，2022年的数据也交出了一份亮眼答卷。高中阶段，全国目前有中等职业学校9752所（含技工学校），2022年招生650.69万人，占高中阶段教育招生的40.71%；在校生1784.61万人，占高中阶段教育的39.67%；高等教育阶段，高等职业院校（含职业本科）学校1521所，2022年招生546.61万人（不含五年制高职转入专科招生54.29万人），连续4年超过普通本科招生规模。

（记者唐芊尔）

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