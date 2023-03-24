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教育部等五部门：禁止中小学校举办或参与举办培训机构

2023年03月24日14:52 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京3月24日电 （记者郝孟佳）近日，教育部办公厅、财政部办公厅、科技部办公厅、文化和旅游部办公厅、体育总局办公厅联合印发了《校外培训机构财务管理暂行办法》（以下简称《管理办法》）。《管理办法》明确，禁止中小学校举办或参与举办培训机构。

《管理办法》主要从财务管理体制、资金筹集、资金营运、资产和负债管理、收益分配、财务清算、财务监督等方面作出规定，旨在全面规范校外培训机构财务管理活动，有效防控经济活动风险，提升行业治理能力和治理水平，保障学生、家长、从业人员等利益相关方的合法权益。

《管理办法》对校外培训机构财务活动提出了全面规范要求。在资金筹集方面，明确了举办者的出资义务和不得抽逃出资的要求，同时禁止上市公司、外商投资义务教育阶段学科类培训机构，禁止中小学校举办或参与举办培训机构。

在资金营运方面，对校外培训机构收入归口、预收费监管、合同签订和退费做出规定，强调其融资及培训服务费收入应主要用于培训业务，要建立大额资金支付决策制度，明确大额资金支出的程序、方式、规则。在资产和负债管理方面，强调要维护资产安全与完整，禁止非营利性培训机构对外提供担保，明确培训机构申请贷款的使用方向，建立债务风险预警机制。

在收益分配方面，明确了培训机构净资产（利润）的使用与分配方式，强调非营利性培训机构举办者不得分红或取得其他投资收益。在财务清算方面，规定了培训机构的清算情形、清算主体、剩余财产清偿顺序和支配，要求首先清偿应退学生培训费。

如何确保校外培训机构资金充实，并坚决避免抽逃资金？《管理办法》规定，在履行出资义务方面，要求机构举办者根据相关法律和机构章程、设立协议等，按时、足额履行出资义务。在禁止抽逃资金方面，规定校外培训机构的举办者、负责人、实际控制人不得以任何方式抽逃出资，不得通过拆借资金、无偿使用等方式占用、挪用机构资金、资产。

此外，为全面防控资金风险，必须实施全流程监管，确保校外培训机构的资金在每个环节都没有漏洞。在预算管理方面，根据校外培训机构体量规模等情况，要求设置财会部门或配备专职会计人员的培训机构，应当建立健全预算管理制度，合理编制预算或资金使用计划。在收入管理方面，强调校外培训机构预先收取的培训服务费（含以现金形式收取）应全部进入本机构培训收费专用账户，会计核算时应当按规定作为负债管理、严禁提前或推迟确认收入。

在预收费监管方面，要求校外培训机构按照规定选择银行托管、风险保证金方式对预先收取的培训服务费实施全额监管。在资金使用方面，强调校外培训机构要强化成本管理，优化支出结构，融资及培训服务费收入应主要用于培训业务；同时，要建立大额资金支付决策制度，明确决策的程序、方式、规则。

(责编：李依环、熊旭)

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