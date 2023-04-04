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教育部等五部门：到2025年，优化调整高校20%左右学科专业布点

2023年04月04日16:39 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京4月4日电 （记者李依环）近日，教育部会同国家发展改革委、工业和信息化部、财政部、人力资源社会保障部，印发《普通高等教育学科专业设置调整优化改革方案》（以下简称《改革方案》），就调整优化高等教育学科专业设置工作做出部署安排。

《改革方案》明确，到2025年，优化调整高校20%左右学科专业布点，新设一批适应新技术、新产业、新业态、新模式的学科专业，淘汰不适应经济社会发展的学科专业；基础学科特别是理科和基础医科本科专业点占比进一步提高；建好10000个左右国家级一流专业点、300个左右基础学科拔尖学生培养基地。

此外，在具有一定国际影响力、对服务国家重大战略需求发挥重要作用的学科取得突破，形成一大批特色优势学科专业集群；建设一批未来技术学院、现代产业学院、高水平公共卫生学院、卓越工程师学院，建成一批专业特色学院，人才自主培养能力显著提升。

远景目标方面，《改革方案》明确，到2035年，高等教育学科专业结构更加协调、特色更加彰显、优化调整机制更加完善，形成高水平人才自主培养体系，有力支撑建设一流人才方阵、构建一流大学体系，实现高等教育高质量发展，建成高等教育强国。

《改革方案》坚持问题导向，聚焦人才培养，明确学科专业设置调整优化改革改什么、怎么改、谁来改。针对学科专业设置调整优化改革的三大主体，围绕学校层面怎么规划设置、省级层面怎么统筹管理、国家层面怎么宏观调控，提出一系列有针对性、可操作的改革措施——

一是学校层面，要加强学科专业发展规划，加快推进一流学科建设，深化新工科、新医科、新农科、新文科和基础学科专业建设，完善学科专业建设质量保障机制。

二是省级层面，要加强学科专业设置统筹、严格学科专业检查评价、开展人才需求和使用情况评价。

三是国家层面，要切实发挥学科专业目录指导作用、完善学科专业管理制度、加强学科专业标准建设和应用、强化示范引领、实施“国家急需高层次人才培养专项”、加强专业学院建设、健全学科专业调整与人才需求联动机制。

《改革方案》要求，各地各高校根据改革方案，结合本地本校实际，“一校一案”研究制定学科专业改革实施方案，并结合年度学科专业设置，每年报告实施方案落实情况。

(责编：郝孟佳、熊旭)

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