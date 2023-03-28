人民网北京3月28日电 在第16届世界提高孤独症意识日来临之际，“尊重理解 携手筑爱——世界提高孤独症意识日主题公益活动”日前在北京大学医学部举行。来个多个领域的专家学者与幼儿园师生共聚一堂，表达对孤独症儿童的关爱，呼吁全社会共同关注孤独症儿童的融合教育，为孤独症儿童及家庭撑起一片爱的蓝天。

活动现场。主办方供图

在爱与力量的凝聚下，现场嘉宾上台为星星的孩子送上祝福并点亮蓝灯。在这片蓝色的海洋中，在场全体人员共同表达心声，喊出口号：“手拉手，心连心，我们在一起，一个不能少！”

记者了解到，16年来，依托北大医学部的学科专业优势以及大学资源，北京大学医学部幼儿园在全纳教育理念下，历经探索、发展、创新三个阶段，形成了一套成熟而完善的融合教育体系。截至目前，该幼儿园为一千多名儿童进行早期干预，其中许多孩子顺利升入小学。每年4月2日，幼儿园都会举办点亮星灯的活动，展现北医人关爱孤独症儿童和家庭，建设“健康中国，一个都不能少”的使命担当。

据悉，此次活动由北京大学医学部幼儿园联合北京教育科学研究院早期教育研究所、北京市教育学会学前教育专业委员会、学前教育杂志社、北京市孤独症儿童康复协会、中央芭蕾舞团主办。（孙竞、实习生余睿婕）

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