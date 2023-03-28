3月28日，全国青少年学生读书行动启动暨国家智慧教育读书平台开通仪式在京举行。教育部党组书记、部长怀进鹏出席并讲话。中央宣传部副部长张建春，全国妇联党组成员、副主席、书记处书记吴海鹰，文化和旅游部党组成员、副部长卢映川，全国总工会党组成员、书记处书记许山松出席仪式。吴海鹰代表相关部门发言。教育部党组成员、副长吴岩主持仪式。

怀进鹏指出，习近平总书记高度重视读书、重视阅读之于青少年学生健康成长的重要作用，对此作出一系列重要论述，为我们做好工作提供了根本遵循、指明了前进方向。广大青少年学生是祖国的未来、民族的希望，开展青少年学生读书行动，是从立德树人“根基”架起教育强国“柱梁”的战略安排，是以学生阅读“小切口”写好素质教育“大文章”的一项举措，是将校园阅读“奏鸣曲”融入全民阅读“交响乐”的有效途径，是把数字技术这一“最大变量”转化为阅读提质“最大增量”的关键一招。要依靠各地各部门的参与支持，发挥教育系统重要基础作用，在广大青少年学生中形成“爱读书、读好书、善读书”的浓厚氛围，依托数字技术推动阅读从校园走向社会，构建以教育数字化支撑全民终身学习的良好格局。

怀进鹏强调，在开展全国青少年学生读书行动过程中，要把握正确导向、注重创新载体、强化数字赋能、凝聚工作合力。要以开展好青少年学生读书行动为抓手，引导学生将读书当成一种生活态度、一种精神追求、一种境界要求，拓展未来人生的无限可能。要坚决防止功利倾向、形式主义，不能增加师生和家长负担，不能把公益事业变成商业牟利行为。

怀进鹏指出，引导、激励、支撑数字时代的学生阅读，是我们大力推进教育数字转型、智能转型、绿色转型的一个缩影。要坚持应用为王、服务至上，坚持问题导向、守正创新，建设国家教育数字化大数据中心，充分发挥国家智慧教育平台赋能学生学习、教师教学、学校管理、教育研究、教育国际交流的作用，全面提升教育数字化应用水平，为世界数字教育贡献中国智慧、中国方案。

仪式以线上线下相结合的方式进行。共青团中央宣传部、中国科协中国科技馆、中央网信办网络传播局、教育部秘书局、机关各司局、驻部纪检监察组、有关直属单位负责人参加仪式。有关地方、学校分享了开展读书活动的做法与经验，教师、家长和学生代表分享了读书故事与体会，学生代表向广大青少年学生发出了读书倡议，教育部向160个乡村振兴重点帮扶县中小学捐赠了图书。

此前，八部门联合印发了《全国青少年学生读书行动实施方案》，明确了全国青少年学生读书行动的指导思想、基本原则、工作目标、重大行动、主要举措等，提出要推进学校家庭社会协同开展青少年学生读书行动，强化示范引领带动，助力深化全民阅读活动，更好服务学习型社会、学习型大国建设。

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