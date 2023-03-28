人民网北京3月28日电 （记者李依环）记者今天从教育部获悉，教育部等八部门印发《全国青少年学生读书行动实施方案》通知。通知明确，义务教育学校要将读书行动纳入“双减”工作，严格控制书面作业总量，为学生阅读创造空间，并在学校课后服务中开设阅读活动项目。读书行动对学生不设硬性指标，不以考试、“打卡接龙”等方式检验读书数量和效果，不增加学生、教师及家长负担。

对于读书行动目标，通知明确，要通过3到5年的努力，使青少年学生读书行动广泛深入开展，促进中华优秀传统文化、革命文化和社会主义先进文化教育得到切实加强，科普教育深入实施；覆盖各学段的阅读服务体系基本完善，“书香校园”建设水平显著提高，青少年学生阅读激励机制建立健全，校内外阅读氛围更加浓厚；广大青少年学生阅读量明显增长，阅读兴趣、阅读能力持续提升，为养成终身阅读习惯打好根基。

通知指出，针对职业院校学生、普通高校学生和农村学生的实际，有针对性地实施专项读书行动。面向职业院校学生，实施“未来工匠”读书行动，引导学生学习工匠精神，钻研先进技术，提高技能水平；面向普通高校学生，实施“书香激扬青春”读书行动，引导大学生树立家国情怀，提高创新能力，增强报国本领。

同时，面向农村中小学生，实施“我的书屋·我的梦”读书行动，协调社会力量向160个乡村振兴重点帮扶县中小学校捐赠图书，用好农家书屋阅读空间和藏书资源，促进农村中小学生阅读。

通知要求，要拓展读书形式。实施师生共读行动，引导教师与学生同书共读、同学共进，充分发挥榜样示范作用，营造师生共读良好氛围。实施名家领读行动，邀请科学家、文学家、艺术家等专家学者和大国工匠、榜样人物等进校园，利用公共文化场所和各类媒体，开展领读指导。实施家庭亲子阅读行动，引导家长重视阅读并提高阅读指导能力，传播亲子阅读理念，帮助儿童从小养成阅读习惯，涵育家庭阅读风尚。

通知明确，要优化学校读书环境。各地各校要围绕提高“书香校园”建设水平，积极创设适宜读书的校园环境。按照学校图书馆、阅览室有关工作规程，丰富图书配备，改善阅读条件，保障学生阅读需要。中小学校要充分利用教室、走廊、校园等空间，设置读书角、放置图书架、开设书报亭，方便学生即时阅读、处处可读。要用好宣传栏、文化墙、校园广播等，营造良好读书氛围，加强校园读书文化建设。

此外，各级各类学校要将青少年学生读书行动与教育教学有机结合，鼓励学校开设阅读课。结合各学科课程教学和跨学科主题教学活动，有针对性地指导学生阅读相关课内外读物，重视“整本书”阅读、沉浸式阅读。

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