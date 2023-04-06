原标题：给大山里的孩子“正脊”

受访者供图

“在组织小朋友排队的时候，我低头看到了他们脚上的鞋。鞋面上满是灰土，有的破了，有的脱线了，和我们穿的鞋完全不一样。”这是贵州之行给丁禹承留下印象最深刻的事。

丁禹承是苏州卫生职业技术学院临床医学专业的一名定向生。毕业后，他会进入村里的卫生站，成为一名乡村医生。

3月31日，他和学校“童”心协力公益团的其他志愿者一起，去往贵州省龙里县哪嗙小学开展青少年脊柱侧弯科普讲座及早期筛查公益服务。

丁禹承的任务是给同学们开展科普讲座，辅助其他志愿者给孩子们进行脊柱侧弯的检查。

“一开始，孩子们都很腼腆。”丁禹承说。

其实他们在去之前就在“怎么活跃课堂气氛”“怎么给孩子们讲清脊柱侧弯”这两件事上下足了功夫。

志愿者们给哪嗙小学带去了一个脊柱模型。科普时，丁禹承把这个模型放在讲台上，通过调整活动的脊椎，向孩子们展示正常的脊柱和出现脊柱侧弯问题的脊柱。

孩子们大大的眼睛一直紧盯着那一节一节的“白色骨头”，感到新鲜又好奇，课堂的氛围悄然间活跃起来了。

丁禹承介绍，那里有的六年级的孩子长得还没有苏州三、四年级的孩子高，“他们在课上站起来，踮起脚，把手高高举过头顶，都希望我能够叫到他们回答问题”。

此外，这些孩子还在课上和他们的“志愿者哥哥”分享了自己的梦想，“他们说自己想当军人、宇航员。我就跟他们说，只有体态良好、正常发育了，才能更好地实现你们的理想。”

科普讲座以后，志愿者们分成男女两队，给学校里100多名孩子用专业的测量工具筛查了脊柱侧弯的问题。

哪嗙小学校长彭盛明说：“志愿者们的服务很到位，通过这次活动，学校里面的老师和同学都更加重视青少年脊柱侧弯的早期筛查了。”事实上，苏州卫生职业技术学院“童”心协力公益团队在防治青少年脊柱侧弯方面已摸索了多年。早在2019年，专注于防治青少年脊柱侧弯问题的“童”心协力公益团就诞生了。

“当时学校的老师发现班上的一位同学有明显的高低肩，后来才知道他在青少年时期可能就有脊柱侧弯的问题。”苏州卫生职业技术学院临床医学院副院长林清介绍，从那以后，那位同学对脊柱侧弯产生了研究兴趣，他把成立公益团的想法告诉了学校康复社团的老师。在学校的帮助下，“童”心协力公益团诞生了。

其实，脊柱侧弯是儿童及青少年中最常见的脊柱畸形，目前我国中小学生脊柱侧弯人数超过500万，脊柱侧弯已成为继近视、肥胖后危害我国青少年健康的第三大杀手。

“脊柱侧弯不仅会影响青少年成长发育过程中的形体美观度，还有可能导致背部肌肉两侧肌力不均匀，严重时可能压迫脊神经。”林清说，偏远地区的医疗条件较为落后，群众对孩子体态问题重视不够，对于青少年脊柱健康的科学知识了解不足，脊柱侧弯难以得到及时的发现及诊治。

为了解决这一问题，4年来，“童”心协力团队在苏州市弘毅小学等多所小学开展科普讲座和筛查活动，并利用线上平台为更多人提供相关的科普讲座，团队的成员也从一开始的寥寥数人扩大到100多人，许多已毕业的同学还时不时回母校参与志愿服务活动。

即便如此，团队的另一名指导老师、苏州卫生职业技术学院临床医学院团总支书记孙泉还觉得，这支队伍还不够强大，“没有办法高效地对每个孩子进行筛查”。

“光靠我们团队的志愿服务是远远不够的，我们要想办法惠及更多的孩子。”孙泉说。

为此，“童”心协力团队在今年3月13日专程前往南京，拜访了美国医学科学院国际院士励建安教授。

“励建安教授告诉我们一种更简便经济的脊柱侧弯测量方法——贴胶条。”孙泉介绍，通过这种方法，脊柱侧弯可以更容易被筛查出来，“我们团队也打算利用这种方法，制作出脊柱自测材料包，把使用方法附在材料包里，发给老师和家长，让他们在学校和家里也可以实现脊柱侧弯的筛查。”

在这次贵州的公益行动中，志愿者们也向学校的老师介绍了这种方法。

贵州之行不仅给哪嗙小学的留守儿童送去了关爱，也给参与活动的志愿者们带来了收获。

几乎垂直的山路、孩子们脱线的衣角和褶皱的衣领，让丁禹承对乡村医生这个职业有了新的认识。

“应该认识到差异。”丁禹承说，每个地方的医疗环境不同，每个家庭的经济状况也不同，在治疗时应该考虑实际情况再给出诊疗方法，怎样简单、便捷、经济地解决问题才是最重要的。

“我进入学校上的第一节课就是‘医学人文关怀’，通过这次团队的活动，我终于真真切切地把课堂上和医学生宣誓词里的每一个字都落到了实处，也增加了自己对于医生这个职业的身份认同感。”志愿者李沅潮说。

临别时，哪嗙小学的孩子们围着他们的“志愿者哥哥姐姐们”要合影和QQ号。上车后，还有一个男孩把写了自己QQ号的纸条贴在车窗玻璃上，让车内的志愿者哥哥姐姐一定要加上他的联系方式。

“我们已经和贵州护理职业技术学院达成东西部合作志愿服务协议，今年暑假，我们一定还会再来。”孙泉说。

（记者 李超 实习生 孙艺铭）

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