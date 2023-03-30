人民网北京3月30日电 （记者孙竞）记者从29日召开的北京市海淀区特殊教育大会上获悉，海淀区将在西部地区建立一所3.6公顷的十五年制现代化特殊教育学校。

会上，北京市海淀区教委副主任吴谨作了《推进普惠全覆盖 构建发展共同体》的主题报告，从普特共融推进特教普惠全覆盖、普特一体共赢发展新挑战、普特共生构建发展共同体三个维度介绍海淀区特殊教育所取得的成绩以及未来发展规划。她介绍，未来五年，海淀区将在西部地区建立一所3.6公顷的十五年制现代化特殊教育学校，所有教委办园100%成为学前融合教育基地，新增9个学区资源中心，探索建立特殊教育专业人才库，不断提升特殊教育的国际化、现代化水平。

一批特殊教育、融合教育先进集体和先进个人在会上受到表彰，并进行了经验分享。其中包括农大附中秉持“农人”情怀，合力育人，多元发展；人大附小践行七彩教育理念，研发七彩融合课程；永泰小学以特色品牌“融梦课程”为抓手，坚持五育并举，赋能学生全面发展；北大幼儿园“尚自然 崇个性”的融合氛围，促进师生彼此润泽，共同成长；北医幼儿园研发“支持性游戏课程”，用爱心、耐心和专业的方法对孤独症儿童进行专业支持；健翔学校勇做特殊教育先行者，不断创新改革特殊教育课程改革及探索学生个性化支持新思路新实践。

第九届“星星向融·童心筑梦”孤独症学生书画作品巡展活动在会上揭幕。这一展览将在世界孤独症关注日对外开放，来自普通学校的百名特殊学生作品在清华大学以及海淀部分学校巡展。

(责编：李依环、熊旭)