原标题：第26届全国高校毕业生就业双选会举行 提供超2万个优质岗位

图为第26届全国高校毕业生就业双选会现场。 陈文 摄

“第26届全国高校毕业生就业双选会”1日在深圳会展中心举办。该双选会共有663家知名企业参与现场招聘，提供超2万个优质岗位。

据悉，此次提供的岗位涵盖高新技术类、电子信息类、金融类、生物医药类、新能源类等多个热门行业。现场设高新技术企业、专精特新企业、国企、上市企业、港澳台人才招聘、重点服务企业和综合产业等七大专区。

在清华-伯克利深圳研究院RISC-V国际开源实验室招聘区，该实验室科研助理张琪说：“今天上午我们收到了近20份简历，大多数都是应聘软件研发工程师等岗位，包括有美国加州大学、香港大学、新加坡国立大学、南方科技大学、华南理工大学等海内外高校的应聘者，其中满足岗位匹配的大约有5位，后续我们也将与这些应聘者继续进行沟通。”

图为第26届全国高校毕业生就业双选会现场。 朱族英 摄

除线下招聘外，现场还进行2场“带岗”直播，8家企业线上揽才，提供职位95个，招聘岗位超1200个。参加直播的深圳飞音时代网络通讯技术有限公司相关负责人表示，直播方式受到年轻人欢迎，在直播间能迅速回应毕业生们关心的职位薪酬、员工假期等问题，提高供需对接效率。

毕业于美国圣路易斯华盛顿大学的郑炜坤，主修商业分析专业。接受采访时，他正在研究华润水泥投资有限公司提供的招聘岗位。郑炜坤说：“我更注重岗位的选择和发展机会，今天来参加双选会，是因为我家就在深圳，目前更倾向于回深圳发展。我想投数据分析或者数据科学岗位，找和本专业相关的工作。”

当天，粤港澳大湾区创业创新项目推介会暨广东“众创杯”创业创新大赛优秀项目展示会同步举行。来自粤港澳大湾区的210个优秀创业项目，深圳市20家创业孵化机构、19家投资机构、创业担保贷款经办银行及担保机构等参展，现场开展创业项目展示、资金对接交流、创业政策咨询、创新创业主题论坛等系列活动。(记者 朱族英)

(责编：郝孟佳、孙竞)