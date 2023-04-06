曹雪（右）

朱静雯

白珍（右一）

张鹏飞

庄丁丁

胡了然

均为受访者供图

学到的都是自己的

■ 曹 雪 四川成都 主播

“学到的都是自己的。”这句话一直鼓励着我。2016年，学习旅游管理专业的我从学校毕业，先后做过导游、企业行政专员，如今，我是一名直播带岗的主播。

2020年中，由于工作压力、职业发展前景等多方面的原因，我从企业行政专员的岗位离职。休整了一段时间以后，我满怀信心，重新出发，现实却是投了几十份简历，没有一份收到回应。我意识到不能在家等机会，而应该主动寻找机会，于是我一边在外摆摊，一边主动联系相关企业。

一个偶然的机会，我看到温江区涌泉街道社区公众号推送的政府提供有关免费职业技能培训的推文，包括短视频直播、糕点师等，当时抱着试一试的心态，在设在社区的报名点报了名。很快我参加了政府组织的免费培训，经过连续10天的专业培训后，我从一个直播带货的“门外汉”，到对直播权限开通、搭建直播场景、短视频制作、直播脚本选择、主播话术演练等基本技能有了一定的了解。

培训结束后，培训老师还会经常在培训交流群中和大家分享经验，每个学员的提问都会得到热心解答，这让我觉得非常温暖。同时感谢政府在社区组织的职业技能培训，给大家提供一个免费培训的平台，让我和身边的朋友去创业、就业有了更多的可能性。

去年国庆节，我迎来自己的第一场直播活动，在温江区人社局组织的大型招聘会上，我以直播带岗的形式，为不能到场的求职者进行岗位推荐。尽管在开播前我和搭档做了充足的准备，但在直播过程中依然有不完美的地方。这让我养成每一场直播后，都要自我复盘，避免再次出现类似问题。

令我印象深刻的是去年10月底，温江区人社局将直播活动开到了甘孜藏族自治州色达县，现场我们一边吸氧一边直播，为广大的藏族同胞带来了优质的岗位。

去年12月，在街道和社区以及温江区社区创业指导中心的帮助下，我们成立了涌泉播客工作室。从导游到行政专员，再到直播带岗主播，我不断“跨界”，从“小白”到“老手”，靠的是自己学习的能力。未来的道路上，我依然会保持学习的心态，勇攀新的高峰，不断实现新的突破。

本报记者 王明峰釆访整理

努力才会有好收成

■ 朱静雯 广东深圳 项目管理人员

作为一个土生土长的河南姑娘，我一直向往海边的生活，如今的工作地正是沿海城市——广东深圳。回想求职和入职后这一年多的经历，我深信努力可以改变一切，最重要的是始终以良好的心态面对压力和挫折。

我去年从河南财经政法大学行政管理专业毕业。大四一年，我的重心放在找工作上。求职的过程并非一帆风顺，常常伴有挫折。我数了一下，前前后后光自己的简历就修改了十几个版本，以应对各种单位不同的招聘需求。

事非经历不知难，唯有用心方度艰。我觉得，毕业求职就是面对一次次充满未知的考试，在面试前，必须做好应对各种变数的准备。比如，我会根据用人单位的招聘需求模拟各类问答，会对该单位进行详细了解，尽可能做到有问必答。

我注意到，很多同学在求职中容易受身边人的影响，别人都找到好工作，自己还迟迟没有门路，心情很沮丧，甚至失去信心。这样很不好，我们一定要不断调整心态，时时鼓励自己，努力后会有好收成。

我的“好收成”在2021年的秋季招聘中到来，陆续拿到了五六个录用通知书，最后我选择了中建三局二公司华南公司，因为工作地点在深圳——我如愿以偿来到了海边生活。

中建三局的招聘考试，筛选很严格，而且建筑业以男性居多，作为为数不多的女性应聘者之一，我的竞争压力非常之大。我没有气馁，在面试中，我尽可能展现出女性的专注细致、善于沟通等特长优势，在能力上争取制胜；同时，我结合行政管理岗位的特性，以“眼勤、手勤、腿勤”的认真劲儿表达着我求职的诚心和决心。最终，成功打动了面试官。

但让我有心理落差的是，我没有像想象中那样，成为大都市高楼大厦里的“白领”，而是被分到了项目工地，成了一名管后勤的“工地妹”。但我觉得自己没有选错行、走错路。在工地上，我要接触各方面的工作，在忙碌中甚至都能听见自己“拔节成长”的声音。尤其是见证一座座建筑从无到有，见证城市的面貌逐渐刷新。我一直认为，当代大学生在求职时，切勿好高骛远。选择哪一条路，都能遇到不一样的风景。

本报记者 程远州采访整理

找到自己的特长

■ 白 珍 西藏那曲 “三支一扶”人员

回想起自己找工作的经历，我脑海中浮现了一句话：“鸡蛋不能放在一个篮子里”，这话适用于“双向选择”的求职择业，换句话讲就是“多给自己一些人生的机会”。

我2020年毕业，专业是行政管理。和沿海大城市相比，西藏的就业渠道相对单一，加之传统西藏家庭的思想相对保守，通常希望孩子找个“铁饭碗”，似乎只有找到“铁饭碗”，才算学业没有荒废。在家庭的潜移默化影响之下，连自己都觉得公务员等“铁饭碗”是唯一的出路。但回过头来看，公考并不是唯一的出路，各行各业都能出彩，我们要去尝试其他的职业。因此在求职的过程中，敢于尝试、勇于挑战的心态很重要。

刚毕业时，我一门心思扑在公务员考试上，然而却落榜了。上学时，自己成绩一直不错，以为自己可以考上。面对落榜，我一时有些茫然无措，开始意识到自己以前生活在“象牙塔”中，没有认清现实。那段时间我整天像无头苍蝇一样四处投简历，起初我去了一家公司，从底层岗位干起，理想和现实有落差，我花了好长时间才适应。

一时的失意并未将我打倒，在工作之外，我开始备考“三支一扶”人员，希望在服务百姓中发光发热。努力最终有了回报，我成功接到录取通知，现在已经入职了。

回想起找工作的经验和教训，我认为最重要的是把视野放宽。西藏目前发展很快，有越来越多的优质工作岗位，给每一个人提供表现的舞台。西藏的大学生不应该在找工作时只盯着“铁饭碗”，应该在把自己的专业学懂弄通的基础上，找到自己的特长，这样求职时也能有更多的选择。

目前的工作很忙，但是能学到很多东西。求职只是漫长人生中的一个短暂的阶段。我认为，无论在哪一个人生阶段，我们都应该要保持求知的热情，不断学习，追求进步。

本报记者 琼达卓嘎釆访整理

要有一颗强大的内心

■ 张鹏飞 北京 央企员工

2021年我毕业于中国政法大学，修读法学和思想政治教育专业，现在一家央企工作已有两年。回想找工作时的情景，依然历历在目。

毕业那年，我本来一心扑在考研上，基本没有关注企业招聘信息。由于考研复试表现不佳，只能调剂到非全日制硕士。由于非全日制学费比较贵，还需要自己在校外租房子，实习工资完全负担不起日常开销。基于现实考虑，我开始了漫长的找工作之旅。

那时不少企业的校招早就结束了，但学校的帮助是我找工作最大的底气，中国政法大学的就业指导中心每天都会在微信公众号上发布大量企业招聘信息。遇到和自己专业对口的，几乎场场都去。按照这个思路，我还关注了北京各大高校及政府平台的公众号，每天浏览招聘信息，分析研判企业和岗位需求，尽可能多地参加线下双选会，每周基本上会参加3-4场。在拿到招聘信息后我会进行甄别筛选，每周参加5场左右的笔试和面试。最忙的一周，我参加了十余场笔试和面试。

5月初，我关注到在北京理工大学举办的一场专场双选会，在查企业资料的过程中，被该公司企业文化和奋斗理念深深吸引，心里默默记住了这家企业。双选会上，我愈发觉得该公司的企业文化和工作氛围与自身发展需求相契合，于是明确表达了自己的入职意愿并递交了简历。面试令我印象尤为深刻，面试官正好是后来“导师带徒”的师傅，她优秀干练的形象至今使我记忆犹新。当被问到对于公司企业文化的看法，做足功课的我从历史沿革、公司愿景、核心价值观出发，重点阐释了自己对于公司“令行禁止，使命必达”铁军作风的看法，最终顺利通过面试。

找工作是一个需要耐心、细心和恒心的过程。无论怎样，要有一颗强大的内心，调整好自己的心态，坚定自己的选择，锚定方向持续发力，珍惜把握每一次应聘机会，直至遇见美好。

本报记者 石 畅釆访整理

一步步朝着既定目标努力

■ 庄丁丁 安徽合肥 工艺设计员

去年从安徽工业大学人工环境工程专业研究生毕业后，我顺利入职同兴环保科技股份有限公司，成为低碳环保技术研究院环保工艺设计部的一员。

我求职的时间段在去年的9月到12月。跟很多应届毕业生一样，当时既忙着写毕业论文，又要找工作。犹记得我的第一份简历投出去后，隔了足足三周，才开始有公司联系我。那段时间，我的心态变得有些悲观，总觉得自己毕业有问题，工作也找不到，压力很大。

现在回想起来，我有一个很明显的感受，悲观的心态会让人变得不自信，变得消极，进而影响到做事态度。好在我及时调整了过来。我想每个找工作的应届生可能都会经历，有一个小妙招分享给大家，那就是建立详细的简历投递记录文档。投递了多少简历、哪家企业有回复、进展如何，这些都一目了然。每当心态起了波动时，我都会打开这个文档看一看，心态便能平稳下来。

俗话说，广撒网才能多捞鱼。我求职的主要方向是暖通工程师。刚开始找工作时，只要看到有公司招聘相关岗位，我就会投简历。但暖通工程师也会有细分，没有提前了解公司的具体业务，经常因为不符合要求被拒。这不仅有时间成本，还打击到我的积极性。后来，每当看到有中意的公司招聘，我会第一时间去做功课，了解它的具体业务，看跟我的专业是否对口。方向找准了，后面就顺了很多。

我是2020年9月入校读研的，上学期间，经常被封闭在校园里，少了很多与外界接触的机会，导致找工作时，我和其他同学都有一个共同的感受，比较迷茫，不知道自己能做什么。因此我建议在校学生在兼顾学习的同时，多参与社会实践，多去企业里实习。多些经历，就越能明白自己以后想从事的方向是什么，朝着这个目标奋斗，往往能事半功倍。

其实工作不难找，只要我们心态放平，脚踏实地，一步步朝着既定的目标努力，都会有满意的收获。

本报记者 李俊杰采访整理

良好的心态是成功的前提

■ 胡了然 上海 媒体人

高中时期，每晚7点看《新闻联播》是学校晚自习前的惯例，这也是我在紧张备战高考的日子里为数不多的“休闲时间”，却在我的心里播下了成为一名新闻工作者的种子。

2020年新闻学本科毕业，我进入上海交通大学新闻传播学专业，继续进行学业深造。“我们需要更多讲好中国故事，提升中国国际话语体系的声音。”授课老师的一句话，印在了我的脑海里。在那一天，我也坚定目标，想要在硕士研究生毕业后从事新闻工作。

为了让自己更加具备成为一名记者的专业素养，本硕以来我有针对性地寻找与专业相关的行业实习机会。相比其他同学的“广撒网”，我的目标更聚焦于媒体行业，一共完成了10份专业相关的行业实习。

一到寒暑假，我总是拖着行李箱一个人跑北京或者送别室友留在上海，虽然常常很孤独，也失去了假期游玩以及陪伴家人的时间，但是我也锻炼了自己一个人独立生活和应对各种困难的能力。有针对性的实习经历，全面提升了我的采、写、编、评的新闻基本功以及从写作、拍摄到视频剪辑等方面的全媒体素质，我觉得很值得。

付出最终有了回报，毕业季我接到了多家新闻单位的录取通知，实现了自己一直以来的梦想。复盘找工作的经验，我认为要广泛搜集信息，打破信息壁垒。秋招的时候，一方面我每天关注心仪单位的招聘平台，同时还关注了微信公众号等。另一方面，针对备考和面试，我在论坛、微博、小红书等各种互联网平台广泛搜集相关经验，有针对性做好准备，不打无准备之仗。

在找工作的过程中，失败在所难免，这时候不应该自暴自弃，而应该愈挫愈勇，不断积累经验，进而提升自己的自信心，良好的心态是成功的前提。如果真的陷入了焦虑，不妨和父母家人们聊聊天，从紧绷状态中暂时抽身出来。另外，无论是什么结果，都要坦然面对，因为未来的路还有很长。

本报记者 窦 皓采访整理

(责编：郝孟佳、孙竞)