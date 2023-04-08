人民网重庆4月8日电 （孙竞、许珺、姚於）今天上午，由中国科学技术协会、重庆市人民政府指导，中国高等教育学会主办，重庆市教育委员会等承办的第58·59届中国高等教育博览会（以下简称高博会）在重庆举办。

第58·59届中国高等教育博览会现场。主办方供图

教育部党组成员、副部长吴岩指出，高等教育作为科技第一生产力、人才第一资源、创新第一动力的重要结合点，要为中国式现代化提供基础性、战略性、先导性支撑，要全面给予“强国建设、教育何为”“教育强国、高教何为”的战略应答。一是要打开突破口，实施高等教育综合改革战略行动。在全面提高人才自主培养质量、培养造就拔尖创新人才方面先行先试；在服务经济社会发展、优化布局结构上先行先试，推动我国高等教育在战略优势任务、战略必争任务、战略支撑任务上，有更大的担当和作为。二是要打通新路径，推进职普融通、产教融合、科教融汇。推进职普融通，做好职普融通大文章；推进产教融合，在重要领域布局建设国家产教融合创新平台，服务国家打赢人才强国主动仗；推进科教融汇，最大程度释放集成攻关大平台、高水平平台能量，为拔尖创新人才的有组织培养提供强大支持；要统筹区域教育、科技、人才力量，赋能区域创新发展。三要打造新范式，抓好“三个有组织”。开展有组织拔尖创新人才培养，在建设世界重要人才中心和创新高地方面，发挥关键引领作用；开展有组织科研创新，推动实现基础研究和关键核心技术的重大突破；开展有组织服务国家和区域经济社会发展，加速提高国家硬实力、软实力、锐实力、巧实力。

中国高等教育学会会长杜玉波指出，立足新时代，迈入新征程，高等教育被赋予了新的战略地位、历史使命和发展格局。本届高博会以“校地聚合·产教融合：高质量发展”为主题，呈现出许多新的亮点和特色：一是凸显学术性，聚焦研讨高等教育创新发展的热点问题，紧紧围绕教育数字化、素质教育、产教融合、就业育人等热点话题，举办高水平学术会议和论坛80余场。二是体现服务性，更好助力中西部区域经济社会发展。500余所高校的千余位专家学者为成渝地区双城经济圈建设、新时代中西部高等教育全面振兴建言献策。三是强化创新性，持续增添服务高质量发展动能。本次高博会首次设置城市、高校、竞赛、就业四大专区，探索集教育、科技、人才于一体的综合性博览会发展模式，多维度展现我国高等教育发展成就，积极塑造高博会发展新赛道新优势。杜玉波表示，高博会作为高等教育领域的综合性品牌展会，已经成为展示我国高等教育发展成就的重要窗口，政府、高校、企业协同创新、共谋发展的重要平台。站在新的历史起点上，高博会将以服务国家战略需求为导向，以推动我国高等教育高质量发展为己任，努力开创高博会高质量发展的新局面，为建设高等教育强国做出新的更大贡献。

重庆市人民政府副市长、党组成员张安疆介绍，重庆市深入实施科教兴市，人才强市行动，构建起了新时代重庆高等教育的发展体系。全市现有高校75所，高等教育在学总规模130万人，高等教育毛入学率达到62.6%，两所高校五个学科入选第二论“双一流”建设名单，十所高职院校进入国家“双高”计划，高等教育实力持续增强。他表示，重庆作为高博会首批“伙伴城市”，将以此为契机，充分汇聚各方智慧，用好博览会成果，加快推进全市高等教育突破跃升、数字教育迭代升级、教育改革集成攻坚等六项行动，全力打造现代化教育强市，努力为教育强国作出新的更大贡献。

据介绍，本届高博会共推出高新装备展览展示、高水平会议论坛、信息化及高端成果发布三大板块。在高新装备展览展示板块，除传统六大展区外，新增高校、就业、竞赛、城市专区。在高水平会议论坛板块，聚焦教育改革、科技创新、人才培养三大主题，举办会议论坛80余场，近20位“两院”院士、500余位高校领导、千余名专家学者，展开交流研讨。在信息化及高端成果发布板块，将发布人才培养、科技成果、高新产品新成果。本届高博会的参会企业万余家，参会高校1500余所。开展首日观众人数近5万人，线上参与观看近800万人次。

本届高博会首次设置西南地区高等教育对外开放发展大会、“成渝地区双城经济圈”深化新时代高校教师评价改革论坛等，从多个角度就“成渝地区双城经济圈”高等教育协调发展，以高质量发展服务、支撑并引领双城经济圈建设进行研讨。高博会期间，还将抢抓大学生就业的春季招聘黄金窗口，举办成渝地区高校应届毕业生双选会，助力大学生高质量充分就业。

记者了解到，为期3天的展会中，还将举办高等教育创新发展暨第三届大学校长论坛、第二届科创中国·高等学校技术交易大会、第六届高校实验室建设与发展论坛、第三届区域高等教育改革发展大会、第三届中国城市与高校发展大会、第六届中国高等工程教育大会等80余场会议论坛，并解读全国普通高校大学生竞赛分析报告（2022版）、全国普通高校教师教学发展指数（2022年版）。此外，“云上高博会”还将线上展示教育行业企业核心技术、高校科技创新成果、大学生创新创业项目。

(责编：李依环、熊旭)