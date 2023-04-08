人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

第58·59届中国高等教育博览会在重庆举办

2023年04月08日23:33 | 来源：人民网-教育频道
小字号

人民网重庆4月8日电 （孙竞、许珺、姚於）今天上午，由中国科学技术协会、重庆市人民政府指导，中国高等教育学会主办，重庆市教育委员会等承办的第58·59届中国高等教育博览会（以下简称高博会）在重庆举办。

第58·59届中国高等教育博览会现场。主办方供图

教育部党组成员、副部长吴岩指出，高等教育作为科技第一生产力、人才第一资源、创新第一动力的重要结合点，要为中国式现代化提供基础性、战略性、先导性支撑，要全面给予“强国建设、教育何为”“教育强国、高教何为”的战略应答。一是要打开突破口，实施高等教育综合改革战略行动。在全面提高人才自主培养质量、培养造就拔尖创新人才方面先行先试；在服务经济社会发展、优化布局结构上先行先试，推动我国高等教育在战略优势任务、战略必争任务、战略支撑任务上，有更大的担当和作为。二是要打通新路径，推进职普融通、产教融合、科教融汇。推进职普融通，做好职普融通大文章；推进产教融合，在重要领域布局建设国家产教融合创新平台，服务国家打赢人才强国主动仗；推进科教融汇，最大程度释放集成攻关大平台、高水平平台能量，为拔尖创新人才的有组织培养提供强大支持；要统筹区域教育、科技、人才力量，赋能区域创新发展。三要打造新范式，抓好“三个有组织”。开展有组织拔尖创新人才培养，在建设世界重要人才中心和创新高地方面，发挥关键引领作用；开展有组织科研创新，推动实现基础研究和关键核心技术的重大突破；开展有组织服务国家和区域经济社会发展，加速提高国家硬实力、软实力、锐实力、巧实力。

中国高等教育学会会长杜玉波指出，立足新时代，迈入新征程，高等教育被赋予了新的战略地位、历史使命和发展格局。本届高博会以“校地聚合·产教融合：高质量发展”为主题，呈现出许多新的亮点和特色：一是凸显学术性，聚焦研讨高等教育创新发展的热点问题，紧紧围绕教育数字化、素质教育、产教融合、就业育人等热点话题，举办高水平学术会议和论坛80余场。二是体现服务性，更好助力中西部区域经济社会发展。500余所高校的千余位专家学者为成渝地区双城经济圈建设、新时代中西部高等教育全面振兴建言献策。三是强化创新性，持续增添服务高质量发展动能。本次高博会首次设置城市、高校、竞赛、就业四大专区，探索集教育、科技、人才于一体的综合性博览会发展模式，多维度展现我国高等教育发展成就，积极塑造高博会发展新赛道新优势。杜玉波表示，高博会作为高等教育领域的综合性品牌展会，已经成为展示我国高等教育发展成就的重要窗口，政府、高校、企业协同创新、共谋发展的重要平台。站在新的历史起点上，高博会将以服务国家战略需求为导向，以推动我国高等教育高质量发展为己任，努力开创高博会高质量发展的新局面，为建设高等教育强国做出新的更大贡献。

重庆市人民政府副市长、党组成员张安疆介绍，重庆市深入实施科教兴市，人才强市行动，构建起了新时代重庆高等教育的发展体系。全市现有高校75所，高等教育在学总规模130万人，高等教育毛入学率达到62.6%，两所高校五个学科入选第二论“双一流”建设名单，十所高职院校进入国家“双高”计划，高等教育实力持续增强。他表示，重庆作为高博会首批“伙伴城市”，将以此为契机，充分汇聚各方智慧，用好博览会成果，加快推进全市高等教育突破跃升、数字教育迭代升级、教育改革集成攻坚等六项行动，全力打造现代化教育强市，努力为教育强国作出新的更大贡献。

据介绍，本届高博会共推出高新装备展览展示、高水平会议论坛、信息化及高端成果发布三大板块。在高新装备展览展示板块，除传统六大展区外，新增高校、就业、竞赛、城市专区。在高水平会议论坛板块，聚焦教育改革、科技创新、人才培养三大主题，举办会议论坛80余场，近20位“两院”院士、500余位高校领导、千余名专家学者，展开交流研讨。在信息化及高端成果发布板块，将发布人才培养、科技成果、高新产品新成果。本届高博会的参会企业万余家，参会高校1500余所。开展首日观众人数近5万人，线上参与观看近800万人次。

本届高博会首次设置西南地区高等教育对外开放发展大会、“成渝地区双城经济圈”深化新时代高校教师评价改革论坛等，从多个角度就“成渝地区双城经济圈”高等教育协调发展，以高质量发展服务、支撑并引领双城经济圈建设进行研讨。高博会期间，还将抢抓大学生就业的春季招聘黄金窗口，举办成渝地区高校应届毕业生双选会，助力大学生高质量充分就业。

记者了解到，为期3天的展会中，还将举办高等教育创新发展暨第三届大学校长论坛、第二届科创中国·高等学校技术交易大会、第六届高校实验室建设与发展论坛、第三届区域高等教育改革发展大会、第三届中国城市与高校发展大会、第六届中国高等工程教育大会等80余场会议论坛，并解读全国普通高校大学生竞赛分析报告（2022版）、全国普通高校教师教学发展指数（2022年版）。此外，“云上高博会”还将线上展示教育行业企业核心技术、高校科技创新成果、大学生创新创业项目。

(责编：李依环、熊旭)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部