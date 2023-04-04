人力资源和社会保障部、教育部近日联合印发《关于做好2023年中小学幼儿园教师公开招聘工作的通知》（以下简称《通知》），旨在落实落细就业优先政策，促进高校毕业生就业，建设高素质教师队伍。

《通知》提出，统筹教师招聘与高校毕业生就业，结合各学段学位需求、城乡地区差异、学龄人口变动等情况，合理配置教师队伍，系统规划本地区未来教师招聘总体规模，保持一定时期内教师招聘数量合理稳定。稳定高校毕业生招聘规模，鼓励高校毕业生到基层中小学幼儿园任教。鼓励各地在省级或市级层面统一组织中小学教师公开招聘。

《通知》要求，各地招聘中小学幼儿园教师，要充分发挥党组织的领导和把关作用，严格教师准入的思想政治素养和师德考察，把入职前涉罪信息查询作为必要环节。招聘的教师要符合新时代中小学、幼儿园教师职业行为十项准则要求，无刑事犯罪记录和其他不得聘用的违法记录；符合教师法、《教师资格条例》等法律法规规定的学历标准、普通话水平、身体条件和心理条件，并在办理聘用手续前须取得中小学、幼儿园教师资格证书。

《通知》明确，各地要科学制定招聘计划，重点保障中小学幼儿园紧缺学科师资需求，有针对性地加强道德与法治、体育与健康、科学、信息科技、艺术、劳动、心理健康、特殊教育等紧缺学科教师招聘补充，着力解决教师队伍学科结构性矛盾。要拓宽科学教师补充渠道，吸引科研机构等单位乐教适教的专业人员到中小学从事科学教育。要加强职业学校教师队伍建设，招聘中等职业学校（含技工学校）专业课教师、实习实训指导教师更加突出职业技术技能考察。要落实基层事业单位公开招聘倾斜政策，适当放宽国家乡村振兴重点帮扶县乡村中小学幼儿园招聘条件。

《通知》要求，各地要尽快启动教师公开招聘工作，广泛推介招聘信息。要明确时间表，在4月份组织笔试，6月底前完成面试，8月1日前完成教师招聘任务。各地人社部门和教育行政部门要认真履行职责，加强工作指导和管理监督，严格考试考务组织，确保公开招聘工作严密、规范、安全、有序进行。

(责编：孙竞、李依环)